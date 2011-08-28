افزایش 2.5 درصدی درآمدهای عمومی مازندران در سال 89

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبانزاده ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: کل درآمدهای عمومی مازندران در سال 89 بالغ بر 142 میلیارد تومان بوده است.

وی اظهار داشت: مازندران در پنج ماهه نخست امسال دارای 35 میلیارد و 900 میلیون ریال مازاد درآمد بوده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به اینکه درآمد مصوب استان در سال 90 بالغ بر 333 میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: تاکنون 280 میلیارد تومان از این درآمدها جذب شده است.

شعبانزاده با بیان اینکه کل درآمدهای مالیاتی مصوب مازندران در سال 90 بالغ بر 116 میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: در پنج ماهه نخست امسال بالغ بر 122 میلیارد تومان درآمد وصول شده که رشد 5.2 درصدی نسبت به مصوب دارد.

وی با اعلام اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، 9 درصد در مصرف حامل های انرژی صرفه جویی شده است افزود: درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به زودی اطلاع رسانی می شود.

این مسئول اقتصادی مازندران با بیان اینکه مصوب اعتبارات هزینه ای مازندران در سال 90 بالغ بر 195 میلیارد تومان بوده است اظهار داشت: در پنج ماهه اول امسال 37 میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: میزان اعتبارات هزینه ای مازندران نسبت به سال 89 از رشد 16 درصدی برخوردار بوده است.

شعبانزاده در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 304 فرصت شغلی در استان شناسایی شده است اظهار داشت: این فرصت ها شامل گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن، آب و برق، راه و ترابری بوده است.

دبیر ستاد سرمایه گذاری مازندران با اشاره به اینکه بیش از 150 جلسه با سرمایه گذاران داخلی و خارجی استان برگزار شده است افزود: با توسعه سرمایه گذاری خارجی به دنبال کاهش اشتغال هستیم.

شعبانزاده با بیان اینکه قوانین گمرک و مالیاتی در کشور نیازمند بازنگری است اظهار داشت: متاسفانه به دلیل بروکراسی های اداری، یک سرمایه گذار برای دریافت مجوز سه تا شش ماه زمان سپری می کند.