به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره آموزش مجازی تحت عنوان مدیریت پروژه با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان، سازمان آموزش و پرورش استان و مدرسین دانشگاه تهران توسط سازمان بسیج مهندسین استان اصفهان برگزار شد.

در این دوره که برای اولین بار در سطح استان و کشور برگزار شد اعضای بسیجی سازمان بسیج مهندسین و تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان آموزش و پرورش استان در آن شرکت کرده و مدارک بین المللی این دوره را که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان صادر خواهد شد را دریافت خواهند نمود.

در این دوره که بیش از 300 نفر از سراسر استان در آن حضور داشتند، کارگاه فوق با بهترین شیوه و استانداردهای روز دنیا پیرامون بحث مدیریت پروژه برگزار شد.

