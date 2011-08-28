عباد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بلافاصله پس از فراخوان جمعیت هلال احمر، جمعیت هلال احمر مازندران با بسیج تمامی امکانات و برپایی پایگاههای موقت در قالب 50 صندوق ثابت و سیار جمع آوری کمکهای شهروندان استان را در دستور کار قرار داد.

وی اظهار داشت: تاکنون مردم مسلمان استان، بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال وجه نقد، هفت تن برنج و مقداری جواهرآلات را به این امر بشردوستانه و خداپسندانه اختصاص دادنه که نشان دهنده عمق احساسات انسانی و اسلامی شهروندان مسلمان و روزه دار است.

اسدی با تقدیر از احساسات پاک و بی شائبه شهروندان استان در این حماسه ماندگار گفت: کمک به مسلمانان مظلوم، گرسنه و قحطی زده سومالی به موجب فرمایش مقام معظم رهبری وظیفه شرعی، اسلامی انسانی است و جمعیت هلال احمر مازندران، آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی مردم استان است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران افزود: شماره حساب ریالی 99999 و شماره حساب ارزی 702070 و شماره حساب یورویی 800300 جمعیت هلال احمر نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی برای کمک های نقدی هموطنان در نظر گرفته شده است.