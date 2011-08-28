افتتاح همزمان 51 پروژه عمرانی و خدماتی شهرستان خوی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه طی پنجمین روز از هفته دولت با حضور معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی 51 پروژه عمرانی، خدماتی، تولیدی و آموزشی شامل 42 پروژه عمرانی شهری با هزینه 77 میلیارد ریال اعتبار، چهار پروژه آبیاری تحت فشار در 12 هکتار از اراضی کشاورزی خوی با 630 میلیون ریال و واحد پرورش دام 150 راسی با سه میلیارد ریال به بهره برداری رسید .

همچنین چندین طرح رفاهی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و مرکز نگهداری دختران بی سرپرست با مشارکت خیرین از دیگر طرحهای افتتاحی در این مراسم بود .

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در آیین افتتاح همزمان 42 پروژه عمران شهری خوی گفت: تلاش در عرصه عمران شهری نمونه بارز خدمت به مردم و آبادانی بوده که تلاش فعالان این عرصه ستودنی و از جایگاه ویژه ای در میان مردم برخوردار است.

جواد محمودی همچنین با اشاره به تلاشهای دولت در عمران و آبادانی جای جای ایران اسلامی، افزود: در این راستا فردا با حضور رئیس جمهور سد آغ چای بزرگترین سد قوسی خاکی کشور با یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار و فاز دوم و طرح توسعه کارخانه سیمان ارومیه نیز با سرمایه گذاری بالغ بر 160 میلیارد ریال با ظرفیت تولید یک میلیون تن سیمان در سال به بهره برداری می رسد.

این مسئول همچنین در آیین افتتاح پروژه های رفاهی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، گفت: طی سالهای اخیر با هدایت و رهبری داهیانه رهبر فرزانه انقلاب در عرصه های مختلف علمی شاهد پیشرفتهای بی نظیری در سطح جهانی بوده که این توفیقات بستر و زمینه ساز آغاز حرکتهای توسعه ای و جهاد اقتصادی بوده و پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش ایران اسلامی را موجب خواهد شد .

محمودی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و اساتید کشور، افزود: در راستای عمل به فرامین رهبری و بهره گیری از نظرات متخصصان، کارشناسان و دانشگاهیان در نقد و بررسی عملکرد دولت در عرصه های مختنلف آماده ایم برنامه های عمرانی را با حضور اساتید و نخبگان علمی دانشگاههای استان طرح و ارزیابی کنیم .

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه از روسای دانشگاههای استان، اساتید و دانشجویان استان برای برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی در خصوص نقد و بررسی عملکرد مدیران اجرایی استان دعوت به مشارکت و همکاری کرد .