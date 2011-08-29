«فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی دکن در دوره بهمنیان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب علاوه بر مقدمه و پیوست، 6 فصل موضوعی دارد که به ترتیب عبارت‌اند از: «نگاهی گذرا به تاریخ سیاسی بهمنیان»، «تشکیلات و سازمان اداری، نظامی و مالی»، «آموزش و موسسات آموزشی»، «دین و مذهب در قلمرو بهمنیان»، «معماری و هنر» و «اوضاع اجتماعی».

دوره‌ای از تاریخ هند را که با حملات محمد بن قاسم ثقفی در سال 91 ق به این سرزمین آغاز شد و تا اواخر قرن سیزدهم هجری که بریتانیایی‌ها به حکومت مغولان هند پایان دادند، ادامه یافت، محققان معاصر هندی و اروپایی «قرون میانه» نامیده‌اند. شبه قاره پهناور هند در مدت این دوازده قرن شاهد ظهور فرهنگ و تمدنی درخشان بود که از سرزمین‌های اسلامی و عمدتا از طریق ایران وارد این کشور شد و پس از تلفیق با فرهنگ و تمدن بومی هندوان،‌ یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخی این سرزمین را تشکیل داد.

در این کتاب به معرفی، نقد و بررسی منابعی که بر اساس آن‌ها می‌توان به مطالعه تاریخ دکن در دوره بهمنیان پرداخت، توجه شده است. این منابع و ماخذ را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد: سکه‌ها، کتیبه‌ها و اسناد، منابع معاصر بهمنیان، تاریخ‌های مربوط به همسایگان بهمنیان، تاریخ‌های دوره جانشینان بهمنیان، تاریخ‌های دوره مغولان هند و تحقیقات جدید.

«فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی دکن در دوره بهمنیان» با 332 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و قیمت 6000 تومان برای جلد شمیز و 7000 تومان برای جلد گالینگور منتشر شده است.