به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی در حاشیه جلسه شورای شهر که قبل از ظهر یکشنبه برگزار شد، به خبرنگاران اظهار کرد: براساس تصمیم شورای شهر مناطق شهرداری به چند بخش نظارتی تقسیم شده است و در هر قسمت چند عضو شورای شهر عضو هستند و این افراد با تشکیل جلسه با مسئولان مربوطه خواسته های شهروندانی که با آنها نامه نگاری کرده اند را پیگیری می کنند.

شیرمحمدی اظهار داشت: جلسات کمیته‌های نظارتی به صورت هفتگی برگزار می‌شود و شهروندان مشهدی می‌توانند با مراجعه به دفتر کمیته نظارتی شورای شهر نامه‌های خود را برای پیگیری تحویل دهند.

وی تصریح کرد: البته از شهروندان درخواست داریم مطالبات خود را در مرحله اول از طریق قانونی و مراجعه به شهرداری مناطق محل سکونتشان پیگیری کنند، زیرا کارکرد کمیته‌های نظارتی پاسخگویی به خواسته‌های برآورده نشده شهروندان است.

وی تصریح کرد: از شهروندان می‌خواهیم از مراجعه به شورای شهر بدون طی کردن مراحل قانونی پرهیز کنند و ضمن اینکه آگاه باشند که جواب‌های شهرداری به خواسته‌های آنها حتما نباید مثبت باشد بنابراین شاید شورای شهر نیز با پیگیری‌هایی که می‌کند، نظر شهرداری را تایید کند.

شیرمحمدی تاکید کرد: شهروندان مشهدی برای پیگیری مطالبات خود فقط به کمیته‌های نظارتی مربوطه به محل سکونتشان مراجعه کنند.