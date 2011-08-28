مشارکت چین در ساخت 4 پالایشگاه جدید نفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با فرا رسیدن هفته دولت طرح جدید بنزین سازی پالایشگاه شازند امام خمینی (ره) با ظرفیت تولید روزانه 3.5 میلیون لیتربنزین در مدار بهره برداری قرار می گیرد، گفت: واحد دوم این پالایشگاه (واحد RFCC) هم تا پایان سال جاری با تولید ظرفیت 8.5 میلیون لیتر بنزین در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی با تاکید بر اینکه برای توسعه فاز دوم پالایشگاه نفت شازند حدود 3.5 میلیارد سرمایه گذاری انجام شده است، تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه، برای نخستین بار در ایران واحد استحصال بنزین از نفت کوره راه اندازی می شود.

معاون وزیر نفت همجچنین با اشاره به ساخت شش پالیشگاه جدید نفت و میعانات گازی در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر اجرای طرح بهینه سازی پالایشگاههای نفت آبادان و اصفهان هر یک با 3.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری پالایشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه با 2.7 میلیارد دلار ، پالایشگاه نفت پارس شیراز با 1.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری در دستور کار قرار دارد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران از مذاکره با یک شرکت چینی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پالایشگاهای نفت آناهیتا ، توسعه آبادان ، اصفهان و پارس شیراز خبر داد و افزود: همچنین در شرایط فعلی ساخت پالایشگاه جدید ستاره خلیج فارس از پیشرفت 42 درصدی برخوردار است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه برای ساخت شش پالایشگاه جدید نفت و میعانات گازی در مجموع به 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز است، تصریح کرد: همچنین برای ساخت پالایشگاه نفت سنگین خوزستان 4.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری با مشارکت یک شرکت خارجی انجام می شود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر پایبندی شرکتهای سرمایه گذاری اندونزی و مالزی برای مشارکت در ساخت پالایشگاههای میعانات گازی ستاره خلیج فارس و پارس شیراز توضیح داد: شرکت اندونزیایی به دلیل عدم اجرای تعهدات مالی خود در طرح ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس سهم مشارکت خود را به 3 درصد کاهش داده است.

معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به عدم آمادگی پتروفیلد مالزی برای سرمایه در ساخت پالایشگاه پارس شیراز به زودی ترکیب سرمایه گذاران این دو پالایشگاه نفتی تغییر خواهد کرد.