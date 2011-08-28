به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، فینال دوی 100 متر مردان جهان عصر امروز یکشنبه با حضور ده‌ها هزار تماشاچی در استادیوم بزرگ شهر دایگو برگزار شد. در این مسابقه هشت دونده برتر جهان از کشورهای فرانسه، جامائیکا، اسکاندیناوی، جزایر آنتیل و آمریکا به رقابت پرداختند. در این گروه اکثر دوندگان رکوردهایی کمتر از 9 ثانیه را در کارنامه خود داشتند.

در این رقابت مهیج و دیدنی در حالی که همه حاضرین انتظار داشتند تا "یوسین بولت" جامائیکایی به عنوان سرعتی ترین دونده دنیا بار دیگر مدال طلای این ماده را بر گردن آویزد شاهد حذف این دونده بودند.

"بولت" در مسابقه فینال 100 متر مردان با انجام خطا از دور رقابتها حذف شد."یوهان بلک" دونده دوم جامائیکا با زمان 9 ثانیه و 92 صدم ثانیه مدال طلای دوی 100 متر مردان جهان در سال 2011 را از آن خود کرد. دوندگانی از آمریکا و اسکاندیناوی مدال نقره و برنز گرفتند.

قهرمان و رکورد دار دوی 100 متر جهان پس از خطا در خط استارت چند ثانیه ای را درخط خود دوید و و زمانیکه متوجه خطایش شد با در آوردن پیراهنش و کوبیدن آن بر زمین خشم خود را از این اتفاق نشان داد. وی چند قدمی به سمت خط استارت برگشت و با بازگشت به سمت پیراهنش آن را برداشت و به سمت خط شروع بازگشت.

بولت در خط استارت با دو دست به دیوار تکیه زد که این ابراز ناراحتی او مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. سپس مسئولین فنی حاضر در زمین بولت را از پیست دوومیدانی دایگو خارج کردند.

نکته جالب در این اتفاق در این بود که بلافاصله با حذف شدن این دونده بزرگ، سایت فدراسیون جهانی دوومیدانی دقایقی دچار مشکل شد و باز نشد.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور از 5 تا 13 شهریور ماه در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.