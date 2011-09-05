سپهرزاد: از مصدومیت دوباره ترسیدم

هادی سپهرزاد در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی در خصوص کسب اولین تجربه جهانی اش گفت: پس از کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیای ژاپن به طور اتوماتیک از سوی فدراسیون جهانی برای شرکت در رقابتهای جهانی دایگو دعوت شدم.

وی در مورد عملکردش در این رقابتها افزود: در چهار مسابقه روز نخست دهگانه بسیار خوب بودم به طوریکه رکوردهای شخصی ام را در مسابقات قهرمانی آسیا شکستم. از این مسئله راضی بودم و حتی نسبت به نتیجه ام حس خوبی داشتم. در روز دوم هم در پرتاب دیسک خوب شروع کردم به طوریکه با پرتاب 50 متری ام از رده بیست و ششم به دوازدهم صعود کردم.

قهرمان دهگانه ایران و آسیا ادامه داد: متاسفانه در دوی 110 متر مانع شرایط تغییر کرد. در مانع دوم دونده آلمانی به من برخورد کرد و پس ازآن در نزدیک خط پایان هم دست این دونده به سینه ام خورد به طوریکه در چند متر آخر تعادلم به هم خورد و نزدیک بود به زمین بخورم.

وی بیان کرد: همین مسئله باعث شد تا در فاصله دو ساعته بین مسابقه پرتاب دیسک و دوی مانع تا پرش نیزه دچار گرفتگی شدید کمر شوم. در هنگان مسابقه پرش با نیزه هم نتوانستم مانع 4 متری را رد کنم. البته خود من در تمرینات از موانع پائین تر شروع می کنم اما این بار برگزار کنندگان رقابتها پریدن از مانع 4 متر را به عنوان پرش اول انتخاب کرده بودند.

وی ادامه داد: من در پرش ارتفاع 6 سانت بهتر از مسابقات کوبه پریدم. در 100 متر و پرتاب وزنه و پرش طول اندازه خودم بودم اما جا داشت بهتر باشم. در مانع هم خوب نبودم به طوریکه نزدیک بود مسابقه را از دست دهم. در ماده پرتاب دیسک خیلی خوب بودم به طوریکه دیسک را به میزان 50 متر انداختم و 14 پله در جدول صعود کردم.

سپهرزاد در خصوص مسابقه پرش با نیزه اش هم گفت: من در این مدت در پرش با نیزه بیشتر تمرین کرده بودم چون یکی از نقاط ضعفم بود و حتی بالاتر از 4 متر می پریدم. به نظرم با این وجود تجربه خوبی بود.

سپهرزاد خاطرنشان کرد: من باترس و لرز موانع را رد می کردم و مطمئنا با ترس نمی توان مسابقه جهانی را ادامه داد. من می خواستم در این رقابتها نتیجه بگیرم اما متاسفانه خاطره بدی از گوانگجو داشتم.

وی ادامه داد: در بازیهای آسیایی گوانگجو به رگفتگی عضله ام توجه نکردم و همین مسئله باع شد تا آسیب ببینم و حتی یک حسی به من می گفت که شاید هرگز نتوانم به ورزش حرفه ای باز گردم. در این مسابقه هم وقتی کمرم و پس ازآن پایم گرفت حسی به من می گفت که بهتر است مراعات کنم. شاید می توانستم یک پرش را انجام دهم اما دیگر نمی توانستم مسابقات را ادامه دهم .

دارنده مدال طلای مسابقات دهگانه رقابتهای قهرمانی آسیا(کوبه ژاپن) تصریح کرد: تمریناتم را در این فصل به آن شکلی که می خواستم نبود. من بعد از گوانگجو فرصت 6 ماهه تمرین را از دست دادم و به تازگی به مسابقات برگشته ام. فکر می کنم با این وجود که نتوانستم به مسابقات ادامه دهم نتیجه خوبی گرفته ام. تجربه خوبی بود و فکر می کنم جا دارد که باز هم در این رشته پیشرفت کنم.

وی در مورد اینکه آی فکر می کردی بتوانی با ادامه رقابتها سهمیه المپیک لندن را بگیرید؟"، گفت": سه مسابقه ام مانده بود و امتیاز خوبی داشتم بعید بودم بتوانم به ورودی المپیک برسم البته خودم نزدیک شدن به رکورد ورودی راهدف حضورم در مسابقات جهانی گذاشته بودم.

" آیا فکر می کنید از نظر تکنیکی با دهگانه کاران دنیا فرق دارید؟" وی در پاسخ به این پرسش گفت: نه. خودم فکر می کردم تکنیک من بد است اما در اینجا متوجه شدم که آنها تنها تجربه دارند. با وجود اینکه مسابقه دهگانه در جهان کمتر ازمابقی رشته ها برگزار می شود اما باز هم این دهگانه کاران سالی چند بار در مسابقات همدیگر را می بینند. به نظرم فرق این ها با ما در تکنولوژی هایشان است. این ها با ما فرقی ندارند. تنها 100 درصد مربی، امکانات و برنامه ریزی بهتر داند و ورزش را حرفه ای تر از ما دنبال می کنند. کشوری مانند آلمان 60 سال ورزش حرفه ای دارد اما ما چند سالی است حرفه ای شده ایم.

" رکورد وردی المپیک لندن بالاتر از رقابتهای گذشته است فکر می کنید بتوانید به این رکور دست یابید؟"، سپهرزاد در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: من تنها به کسب نتیجه خوب فکر می کنم نه کسب سهمیه المپیک. من یک بار المپیک رفته ام و این بار می خواهم بهتر ظاهر شوم. به نظرم هرچند رکورد ورودی المپیک بالاتر رفته اما می‌توانم به آن برسم.

وی بزرگترین دغدغه اش را نبود متخصصان در ورزش کشور دانست و گفت: من بیشتر به خاطر ترس از مصدومیت نمی توانستم به خوبی به مسابقه ام ادامه دهم. متاسفانه مشکل ما در این است که وقتی مصدوم می‌شویم باید خودمان صبر کنیم تا خوب شود چون پزشک و فیزیوتراپ تخصصی ورزشی در کشور نداریم یا حداقل پزشکان متخصص در دوومیدانی نداریم.

هادی سپهرزاد نماینده کشورمان در رقابتهای قهرمانی جهان در ماده دهگانه برای اولین بار جواز حضور در این رقابتها را بدست آورده بود. وی در حالیکه در رده دوازدهم جدول جهان قرار داشت به دلیل کشیدگی در عضله پا و انجام سه خطا در پرش با نیزه از دور مسابقات حذف شد.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور دوهزار ورزشکار از 202 کشور جهان در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.