اشتغال 158 نفر با افتتاح 20 طرح کشاورزی در تهران و شمیرانات

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت هفته دولت، 20 طرح کشاورزی در شهرستانهای تهران و شمیرانات افتتاح شد که 158 نفر به صورت مستقیم و 573 نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار می شوند.

وی گفت: از 20 طرح یاد شده، 11 طرح کشاورزی در شهرستان تهران با اعتبار کل 17 میلیارد و 393 میلیون ریال به بهره برداری رسید که از این میزان، سهم اعتبار دولتی 10 میلیارد و 365 میلیون ریال، تسهیلات بانکی دو میلیارد و 228 میلیون ریال و آورده مجری به میزان چهار میلیارد و 800 میلیون ریال است.

این مسئول ادامه داد: افتتاح این طرحها در شهرستان تهران، برای 129 نفر به طور مستقیم و برای 258 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: 9 طرح کشاورزی شهرستان شمیرانات نیز با اعتبار دو میلیارد و 487 میلیون ریال به بهره برداری رسید که از این میزان سهم اعتبارات دولتی یک میلیارد و 837 میلیون ریال، تسهیلات بانکی 150 میلیون ریال و آورده مجری 300 میلیون ریال است.

موسوی افزود: این طرحها نیز برای 29 نفر به صورت مستقیم و برای 315 نفر به صورت غیرمستقیم در شهرستان شمیرانات ایجاد اشتغال کرده است.