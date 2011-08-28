شهدای روحانی نقش مهمی در نهادینه کردن امنیت در کردستان داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر یکشنبه در دومین مراسم یادواره شهدای رمضان 88 در صحن مسجد جامع سنندج گفت: برتری عالمان شهید دارای ارزش ویژه به منظور روشنگری در راه اسلام دارد و به همین دلیل نقش روحانیون شهید در راستای نهادینه شدن امنیت در کردستان بسیار ویژه و حیاتی بوده است.

وی مقام مومن را به لحاظ نزدیکی به خداوند بالاتر از کافر دانست و گفت: عالمان اجرا کننده دستور الهی و پیام آور ذات اقدس خداوند هستند و با توجه به دلایل انسانی و عقلانی برای همه انسان ها ارزشمند و دارای جایگاه بالایی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه خداوند برنامه هدفمند دین را مطابق فطرت انسانی تنظیم می کند، اظهار داشت: روحانیون در تدوین این برنامه که از سوی خداوند برای جهت دار کردن زندگی آنها ارسال شده است هیچ گلایه و شکوایه ای ندارند و این خود سندی برای برتری آنها بر انسان های عادی است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان اینکه هر انسانی به دنبال پرستش معبود است، گفت: مومنان با شناختی که به آن رسیده اند پرستش خدا و انسان های پست به دنبال پرستش هوای نفس خود هستند و روحانی و عالم به دین اسلام به مقام برتری و الهی پرستش با آگاهی روشن از خداوند رسیده است.

وی با بیان اینکه عالم دینی به مرحله شناخت از خدا رسیده است، اظهار داشت: خداوند هر عملی را در جهت رشد معنوی، خیر در دنیا و آخرت و مفید برای جسم و جان مومن که نتیجه اعمال خود را به او واگذار کرده مناسب و بر وفق مراد او می خواهد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان روحانیون را از آن جهت ارزشمند و دارای مقام والا دانست که دین را کامل و بدون هیچ شبهه ای پذیرفته اند و بیان کرد: مومنان مکتب اسلام را در راستای رسیدن به سعادت الهی و از آن جهت که خطای کمتری دارد و برای تنظیم افکار و اعمال خود بر مبنای دین پذیرفته و اجرا می کنند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی رمضان را ماه متقی سازی و تربیت انسان مومن دانست، اعلام کرد: تنها راه و مسیر مومن خداوند است و در آن نورانیتی بزرگ برای عالم درک کننده الفاظ و کلام مبارک خداوند قرار داده شده است.

وی درخشش ستارگان را برای تمام انسان ها زیبا دانست و گفت: برای مبلغ دین لذت معنوی در کلام و راه خداوند به مانند درخشش ستاره پر نور و زیبا است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: شهادت شهیدان رمضان 88 در استان کردستان معنویت خاصی به این استان از جهت رسالت والای شهیدان "ماموستا محمد شیخ الاسلام" و "ماموستا برهان عالی" در ترویج دین اسلام داده است.

وی از وظالیف ارزشمند آن دو شهید را آموزش علم اسلام و تمام آموزه های دینی خود در ترویج به مردم دانست و یادآور شد: رسالت شهیدان رمضان رسالتی در راستای ترویج دین مبین اسلام و درصدد ابلاغ آن به مردم بود که با شهادت خود در این راه به سعادت رسیدند.