ستار خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با گسترس فناروی اطلاعات و گسترش خرید‌های اینترنتی هنوز سطح آگاهی مردم به آن اندازه بالا نرفته است، اظهارداشت: سطح آگاهی مردم در جلوگیری از این سوء‌ استفاده‌ها موثر است و از مردم خواسته می‌شود خریدهای اینترنتی خود را از طریق کافی‌نت‌ها و سیستم‌های عمومی انجام ندهند.

وی با بیان اینکه ممکن است مجرمان از این سیستم‌ها استفاده و حسابهای کاربران را تخلیه کنند، افزود: شهروندان هر فایلی را دریافت و یا دانلود نکنند زیرا هک شدن رمز و پسورد از این طریق زیاد است.

رئیس پلیس فتای اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین مورد هک شدن در اصفهان را حملات فیشینگ به صورتهای مختلف و برای سرقت رمز و پسورد و برداشت حساب افراد تشکیل داده است، تصریح کرد: حرکت فیشینگ از دیگر سوء‌استفاده برخی هکر‌هاست.

وی هشدار داد: شهروندان هنگامی که درگاه بانکی باز شد به جای صفحه کلید معمولی از صفحه کلید مجازی درگاهی استفاده کنند زیرا درگاه مجازی از بسیاری از جرائم جلوگیری می‌کند.

خسروی از شهروندان خواست برای جلوگیری از هک شدن ایمیل سیستم خود را به آنتی ویروس و دیوار آتش مجهز کرده زیرا آنتی ویروس‌ها از حملات فیشینگ جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه گفت: اگر صفحه‌ای را برای خرید اینترنتی باز کردید و صفحه درگاهی باز شد و فوری بسته شد، نخستین نشانه‌های هک شدن ایمیل را مشاهده و سریعا باید تغییر رمز دوم انجام و یا به پلیس گزارش شود.

رئیس پلیس فتای اصفهان با اشاره به اینکه گستردگی فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی در حال افزایش است، اظهار داشت: شهروندانی که با اینترنت مرتب در ارتباط هستند، مواظب هکرهای اینترنتی باشند.

وی با بیان اینکه هک کردن از طریق کامپیوتر جرم محسوب می‌شود، افزود: هر چند هر هکری مجرم نیست اما با هکرهای کامپیوتری همانند مجرم برخورد می‌شود.

رئیس پلیس فتای اصفهان با اشاره به اینکه هکرها به دو دسته هکرها و کراکرها تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: اگر هکری جرمی مرتکب شود به آن کراکر گفته می‌شود.

وی گفت: به هکرهایی که در فضای سایبری مرتکب جرمی نشده باشد به عنوان یک نخبه فضای سایبری نگاه می‌شود که درصدد بالا بردن دانش و آگاهی خود از فضای سایبری هستند.

خسروی کراکر‌ها را مجرم دانست و افزود: این افراد در نتیجه جستجوها به دانشی دست پیدا کرده که زمینه سوء استفاده را فراهم و برای این افراد جرم در نظر گرفته و با آنها برخورد جدی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه درصدد ساماندهی هکرها هستیم، اضافه کرد: در نظر داریم هکرها را زیرنظر پلیس آورده تا به عنوان سرمایه‌های اجتماعی از این طریق از آنها حفاظت شود تا مرتکب جرمی نشوند.