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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

رجوعی:

ثبت‌نام از حامیان حقوق مصرف‌کننده در خراسان رضوی آغاز شد

ثبت‌نام از حامیان حقوق مصرف‌کننده در خراسان رضوی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نظارت بر کالا و خدمات سازمان بازرگانی خراسان رضوی از شروع ثبت نام از حامیان حقوق مصرف‌کننده در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رجوعی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دور جدید ثبت نام از متقاضیان برای شرکت در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این همایش در راستای تعامل با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و افزایش توان رقابتی آنها از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: سازمان حمایت در جهت اشاعه و ترویج فرهنگ حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط واحدهای تولیدی و خدماتی و بالا بردن سطح آگاهی جامعه، اقدام به اعطای گواهینامه و تندیس "رعایت حقوق مصرف‌کنندگان" در روز نهم اسفند ماه می کند.

وی اظهار کرد: موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله اهدافی است که دولت ها در جهت تامین منافع عمومی جامعه با اعمال سیاست های حمایتی خود از آنها، در مقابل خیل وسیع تولید و عرضه کنندگان کالا و خدمات دنبال می کنند.

وی تصریح کرد: علاقه‌مندان باید رونوشت درخواست و فرم تقاضای گواهینامه و تندیس مزبور را برای پیگیری به معاونت نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان ارسال کنند.

کد مطلب 1394609

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