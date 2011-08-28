علی شکری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این رقابتها از دوشنبه هفته جاری و پس از مراسم افطار در خانه کشتی مازندران در ساری برگزار می شود.

وی افزود: وزن کشی اوزان 50 ، 55 ، 60 ، 66 ، 74 و 84 کیلوگرم این رقابتها از ساعت 16عصر امروز یکشنبه در خانه کشتی مازندران در ساری آغاز شد.

مسئول کمیته جوانان هیئت کشتی مازندران با بیان اینکه در مجموع 21 کشتی گیر برای قرار گرفتن در ترکیب دو تیم این استان با هم رقابت خواهند کرد، ادامه داد: به دلیل فاصله کم زمانی بین دو رقابت مهم لیگ منطقه ای و قهرمانی کشور، در رده سنی جوانان دو تیم متفاوت اعزام خواهند شد.

وی در خصوص اسامی اعلام شده برای شرکت درانتخابی تیم جوانان استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: اسماعیل رمضان نژاد، محمد رمضان پور، احمد علیزاده و مصطفی یعقوبی در وزن 50 کیلوگرم با هم رقابت می کنند.

فرزاد عموزاد و مهران شیخی در 55 کیلوگرم، صائب تقی زاده، لطیف مومنی، رضا رجبعلیان، بهروز حیدری در 60 کیلوگرم با هم رقابت می کنند.

نیما الهی، مهرشاد اکبری، بهنام علی پور، بهادر شعبانپور در 66 کیلوگرم با هم رقابت می کنند و علی شفیع زاد، میرپویا حسینی، عزت الله اکبری در 74 کیلوگرم به روی تشک می روند.

محمد جواد ابراهیمی، مصطفی قاسمی، حسین رمضانیان و محمد حسین محمدیان در 84 کیلوگرم برابر هم قرار خواهند گرفت.