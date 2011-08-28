به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان جهان روزهای شنبه و یکشنبه و با حضور کشتی گیرانی از بیش از 40 کشور دنیا در شهر "زومباتلی" مجارستان برگزار شد.

بر این اساس در پایان این رقابتها تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 3 مدال طلا توسط رضاخدری، رامین طاهری و پیام بویری در اوزان 46، 54 و 63 کیلوگرم و 2 مدال برنز توسط سعید کردی در وزن 50 کیلوگرم و امیر زرین چگینی در وزن 100 کیلوگرم به کار خود خاتمه داد. تیم ایران در این رقابتها با بدست آوردن 54 امتیاز پس از تیمهای آذربایجان و روسیه به مقام سوم دنیا رسید.

تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران چند روز قبل با یک پله سقوط به مقام نایب قهرمانی آسیا رسیده بود. ایران در آخرین دوره این رقابتها در سال 1999 در دانمارک پس از تیمهای ترکیه، روسیه و گرجستان به مقام چهارم رسیده بود.