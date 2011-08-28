به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز یکشنبه 6 شهریور به عنوان میهمان ویژه در برنامه رادیویی «نگاه روز» رادیو ایران شرکت کرده بود، با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در دوسال گذشته در حوزه نشر اظهار داشت: وزارت راشاد به منظور حمایت از نشر کشور در حال حاضر از ناشران از 300 تا 1000 جلد کتاب خریداری می‌کند و از طریق کتابخانه‌ها در اختیار همگان قرار می‌دهد که کمک خوبی برای افزایش سرانه مطالعه در کشوراست.

وی با اشاره به ضوابط حاکم بر نشر کتاب در کشور افزود: ضوابط چاپ و نشر کتاب مصوبه شواری عالی انقلاب فرهنگی است و ما تنها مجری آن به شمار می‌رویم. البته من بارها تاکید کرده‌ام که اعمال سلیقه فردی در صدور مجوز نشر برای یک کتاب ممنوع است و گروه‌های متخصص بر انتشار کتاب تاثیر می‌گذارند.

حسینی ادامه داد: در حوزه ممیزی در سال گذشته، مجوز بیش از 69 هزار عنوان کتاب صادر شده است که این فرآیند گاه از چند روز تا چند ساعت زمان برده است. صدور مجوز به هر حال شرایط خاص خودش را دارد و اگر گلایه‌ای هم در این رابطه باشد، ما با کمال میل می‌پذیریم و بارها هم اعلام شده که اگر گلایه‌ای هست به خود ما مستقیماً ارجاع داده شود؛ چرا که روزنامه‌ها و سایت‌ها و رسانه‌ها در این حوزه سعی می‌کنند نقاط ضعف کوچکی که وجود دارد را بزرگ جلوه دهند و معمولا هم مسائل منفی را بازخورد می‌دهند که خب، نوعی بازارگرمی است و می‌خواهند ایجاد طرفدار کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نظارت ما از سر دلسوزی است و بنای ما هم بر تعامل است؛ چرا که اگر مسائل اعتقادی و اخلاقی را رعایت نکنیم، فردا در میان خواص جامعه نیز مشکل به وجود خواهد آمد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر معاون فرهنگی‌اش در سال گذشته گفت: در تغییراتی که انجام دادیم، قطعا تلاش ما بر این بوده است که کارها بهتر صورت بپذیرد. تحول بالاخره موضوعی است که باید مورد نظر قرار بگیرد و همه جا هست. جابجایی افراد نیز موجب ایجاد انگیزه در یک سازمان می‌شود. وقتی فردی جایی ثابت می‌ماند، دچار رکود و روزمرگی می‌شود. لذا به نفع کشور است که ما چرخش نحبگان داشته باشیم. خود من هم همواره اینچنین بوده‌ام و در سمتی بیش از سه یا چهار سال باقی نمانده‌ام.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که تا پایان دوره وزارت خود بتواند محل دائمی و جدید برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ایجاد کند.