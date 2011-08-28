قانون الزام اعلام تغییر کدپستی مندرج در کارت ملی در استان مرکزی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر مهدی چقایی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ارائه هرگونه خدمات دستگاههای دولتی کشوربر اساس کدپستی مندرج در کارتهای ملی به متقاضیان کلیه افراد باید در صورت تغییر کدپستی به ادارات ثبت احوال مراجعه و نسبت به تعویض کارت ملی خود اقدام نمایند.

وی ادامه داد: ضرورت اعلام کدپستی جدید افراد در راستای ایجاد امکان دستیابی به آمار، اطلاعات و تحولات جمعیتی کشور صورت می گیرد.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی یادآور شد: افراد می توانند از 3 طریق مراجعه به ادارات ثبت احوال شهرستانها، مراجعه به پورتال سازمان ثبت احوال ویا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به اعلام کد پستی جدید خود اقدام و بستر لازم را برای صدور کارت ملی جدید خود فراهم کنند.

چقایی با بیان اینکه مهاجرت به عنوان یکی از مؤلفه های آماری مورد توجه سازمان ثبت احوال کشور است گفت: اطلاعات آماری نهفته در مهاجرت زمینه لازم را برای مقایسه ارائه خدمات و تامین امکانات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه فراهم می کند.

وی افزود: پارامترهای اماری جمعتی می توانند زمینه را برای امر پژوهش در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم می کند.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی با بیان این که باتوجه به نقش داده های آماری جمعیت افراد جامعه مکلف به اعلام تغییر محل اقامت خود به مراجع ذیربط هستند بیان داشت:این در حالیست که متاسفانه افراد جامع علیرغم تکلیف قانونی از اعلام آدرس جدید خود سرباز زده و باعث بروز مشکلات متعددی در ارائه خدمات دولتی می شوند.

وی ادامه داد: با اجرای طرح الزام اعلام تغییرات کد پستی افراد باید نسبت به اعلام کد پستی جدید خود اقدام نمایند در غیر این صورت از دریافت خدمات دولتی محروم خواهند شد.