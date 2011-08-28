یک مقام مسئول که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در گفتگو با مهر از جدی شدن اولین ادغام بانکی کشور خبر داد و گفت: رئیس جمهور درچهل و پنجمین نشست شورای عالی اشتغال این موضوع را مورد تاکید قرار داد.

وی اظهار داشت: به زودی راهکارهای اجرایی شدن ادغام بانک قرض الحسنه مهر ایران در صندوق مهر امام رضا (ع) توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور تدوین خواهد شد.

این مقام مسئول برخی اظهارنظرها پیرامون عدم ادغام بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا (ع) را نادرست خواند و افزود: طبق تاکید و خواسته رئیس جمهور این موضوع برای عملیاتی شدن پیگیری خواهد شد.