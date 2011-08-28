به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع طلاب غیرایرانی مجتمع آموزش عالی فقه قم و در ادامه سلسله جلسات تفسیر قرآن با اشاره به آیه‌ای از سوره منافقون گفت: براین اساس گاهی به منافقین گفته می‌شود که نزد پیامبر(ص) بروید تا برای شما استغفار کند اما آنان سرپیچی می‌کنند الان هم وقتی برخی افراد را به دین و روزه و نماز دعوت می‌کنیم سرشان را به نشانه اعتراض و بی توجهی به طرف دیگر می گردانند چون اینان دلشان زمین شوره زاری است که محصول نمی دهد.



منافقان از دین بیرونند



وی تاکید کرد: منافقان فاسقند و از دین بیرون هستند بنابراین استغفار پیامبر(ص) شامل حال آنان نمی شود و قرآن نیز صراحتا بر این موضوع تاکید می کند.



وی ادامه داد: از این آیه می‌فهمیم که توسل به دعای پیامبر(ص) یکی از راههای شفاعت است و اگر به دعای ایشان متوسل شویم خدا آن را اجابت خواهد کرد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه گاهی به ذات و گاهی به دعای پیامبر(ص) متوسل می شویم اظهارداشت: نوچه‌های وهابی می‌گویند ما به جای اینکه سراغ اولیاء و انبیاء برویم یکسره باید به سراغ خدا برویم و از او استغفار کنیم باید به اینها گفت آیا شما از قرآن بیشتر بلدید چون قرآن توسل به پیامبر را یکی از راههای شفاعت می‌داند.



وهابیون؛ پیشداوران در دین



این مفسر قرآن اضافه کرد: ما سراغ خدا می‌رویم اما دعای پیامبر(ص) نیز یکی از راهها است؛ اینها پیشداوری می کنند و بدون مراجعه به قرآن شریعت ساز هستند.



رئیس موسسه امام صادق(ع) با بیان اینکه طرق مغفرت یکی نیست اظهار داشت: در درجه اول خدا هست اما استجابت دعا قابلیت می‌خواهد که باید به ائمه و پیامبر توسل کنیم.



وی تاکیدکرد: رابطه ما با خدا باید ایمانی و با پیامبر روحی و روانی باشد.



وی با اشاره به ایراد وهابیون در اینکه پیامبر که اکنون در عالم برزخ است چرا از او شفاعت می خواهید بیان داشت: تا چندی قبل آیه 64 سوره نساء که درباره شفاعت پیامبر است بر روی قبر ایشان وجود داشت که چون وهابیون نمی توانند خراب کنند بخشی از آن را سیاه کرده اند و این آیه در زمان عثمانیها وجود داشته است.



شفاعت نبی در حیات و ممات یکی است



استاد برجسته حوزه علمیه قم در پاسخ به این شبهه که پیامبر در زمان وفات آیا می تواند شفاعت کند اضافه کرد: شرط شفاعت و توسل این است که کسی که به او متوسل می شویم زنده باشد و ارتباط میان ما و او در عالم برزخ وجود داشته باشد.



وی با تایید شفاعت پیامبر(ص) در زمان وفات و حتی برادر مومن در حق مومن دیگر بیان داشت: اثبات این دو شرط همانند آفتاب روشن است که فردا تبیین خواهم کرد.



سابقه توسل در زمان انبیاء گذشته



این مفسر قرآن با بیان اینکه شفاعت و توسل اختصاص به پیامبر(ص) و ائمه(ع) ندارد تصریح کرد: در دوران پیامبران گذشته هم این موضوع وجود داشته است؛ وقتی فرزندان حضرت یعقوب نقشه اشان بر ملا شد و دیدند که یوسف بر عرش نشسته و آنها بر فرش نزد پدر رفتند و از او خواستند تا برای آنان استغفار کند و حضرت یعقوب نیز برای آنان از خدا استغفار کرد.



استاد برجسته حوزه در ادامه گفت: یکی از ویژگی‌های منافقین در قرآن این است که هر موقع آنها را می‌بینی هیکل آنها زیبا و قدکشیده دارند که بقیه را به شگفتی می‌آورند.



وی ادامه داد: عبدالله ابن ابی که اولین منافق در اسلام است دارای قامتی بلند و قیافه‌ای جذاب و گیرا بوده است و در زمان ما هم ممکن است منافقین چنین جذابیتی داشته باشند.



این مرجع تقلید زیبایی و شیرینی کلام را از دیگر ویژگی‌ها برشمرد و بیان داشت: منافقین به قدری شیرین زبان هستند که دیگران را جذب می‌کنند و الان هم این فرقه ضاله بهائیت برای مقلدهای خود کلاسهایی می‌گذارد تا بدانند چه رقم با طرف خود مجادله کنند.



منافقان همانند چوب‌های خشک



این مفسر قرآن با بیان اینکه قرآن این گروه را به چوب‌های خشک تشبیه می‌کند اظهار داشت: منافقین به قدری فریفته عقیده خود هستند که انسان هر چه سخن بگوید باز به چهره او می‌نگرند و چیزی از آن نمی‌فهمند و در واقع حرکت و فهمی ندارند.



وی با بیان دیگر ویژگی منافقین اضافه کرد: هر صدایی که برخیزد آنها خیال می‌کنند خطاب به آنان و علیه آنان است چون خائن هستند و می‌ترسند.



رئیس موسسه امام صادق(ع) اظهار داشت: بیشترین ضرر را به کشور و اسلام منافقین زده و می‌‌زنند؛ زیرا میان کعب الاحبار یهودی که از ابتدا یهودی بوده و بعد مسلمان شده با کسی که از ابتدا خود را صحابه جا زده است و در حالیکه منافق بوده است فرقه زیادی است.



وی ادامه داد: مردم به کسی که قبلا صحابی بوده و از پیامبر حدیث شنیده است اعتماد می‌کنند و حرفش را می‌پذیرند بنابراین کسانی که منبر می‌روند اگر دشمن مارکدار هستند مهم نیست اما کسی که لباس اسلام پوشیده است اما منافق است ضرر بیشتری به دین وارد می‌سازد.