به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در آستانه عید سعید فطر در اقدامی خیرخواهانه که برای نخستین بار در کشور صورت می گیرد بخشی از هدایای اهدا شده به وی در طول دوران ریاست جمهوری شامل ساعت ها، طلا، زیورآلات و اشیای تزئینی قیمتی را برای تامین هزینه های معلولان و مددجویان نیازمند به سازمان بهزیستی اهدا می کند.



قرار است این هدایا به زودی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا عواید آن به نحو مقتضی به افراد تحت پوشش این سازمان منتقل شود.

