بی ثباتی سوریه مساوی بی ثباتی منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر و پایگاه الیوم السابع، "شیخ محمد الصباح" گفت : کویت، مقامات جدید مصر را برای آزادی مبارک تحت فشار قرار نداده است.

وی افزود: حسنی مبارک مرد قابل احترامی بود، زیرا نقش زیادی در آزادی کشورم ایفا کرد، اما موضوع مبارک داخلی است و به خود مصری ها مربوط می شود.

الصباح همچنین ضمن تکذیب اخبار مربوط به استفاده ابزاری از مصری های مقیم کویت برای آزادی مبارک گفت : امکان ندارد که ما اقدامی علیه مصری های مقیم کویت انجام دهیم ،زیرا آنها در کنار ما برای آزادی کشورمان جنگیده اند و آنها در امنیت کویت نقش بسزایی دارند.

وی درباره اوضاع سوریه گفت : هنگامی که سوریه بی ثبات شود همه کشورهای منطقه بی ثبات می شود به عبارت دیگر موضوع سوریه داخلی نیست، بلکه عربی است، ولی ما مخالف راه حل نظامی و امنیتی هستیم.

وزیر امور خارجه کویت درباره ازسرگیری روابط ایران و مصر به تکرار اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه کشورمان پرداخت و مدعی شد : مسئله، مسئله از سرگیری روابط ایران و مصر نیست بلکه ماهیت پیامی است که ما خواستار انتقال آن به ایران هستیم برای ما مهم است که آیا از سیاست ایران و دخالت آن در کشورهای عربی راضی هستیم؟ دخالت ایران در کشورهای عربی مردود است و امیدواریم که مصری ها هم حامل این پیام قوی باشند!