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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۲۰

گرزین:

67 روستای گرگان مجهز به دفاتر پیشخوان دولت هستند

67 روستای گرگان مجهز به دفاتر پیشخوان دولت هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: از 99 روستای شهرستان 67 روستا و 25 مرکز فعال شهری از پیشخوان دولت استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر پست شهید رجایی گفت: این مراکز در زمینه پرداخت یارانه ها و سود سهام عدالت، شناسایی کشاورزان منطقه فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: شناسایی تعداد دستگاه ها برای سهمیه سوخت ، نمایندگی فروش از طریق سیستم، انواع پرداخت حقوق، مناسبات بانکی و ... از دیگر فعالیتهاست.

گرزین گفت: بنا داریم شرایطی فراهم کنیم که  روستائیان اقساط وام مسکن مسکن مهرخود را از طریق دفتر پیشخوان روستای خود پرداخت کنند.

فرماندار گرگان بیان داشت: مدیران باید در واگذاری مسئولیت به خانمها در مناسبات و مشاغلی که توانمندی دارند اهتمام ورزند تا زمینه خودباوری بانوان را بارورتر کنیم . 
کد مطلب 1394666

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