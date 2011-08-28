67 روستای گرگان مجهز به دفاتر پیشخوان دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر پست شهید رجایی گفت: این مراکز در زمینه پرداخت یارانه ها و سود سهام عدالت، شناسایی کشاورزان منطقه فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: شناسایی تعداد دستگاه ها برای سهمیه سوخت ، نمایندگی فروش از طریق سیستم، انواع پرداخت حقوق، مناسبات بانکی و ... از دیگر فعالیتهاست.

گرزین گفت: بنا داریم شرایطی فراهم کنیم که روستائیان اقساط وام مسکن مسکن مهرخود را از طریق دفتر پیشخوان روستای خود پرداخت کنند.

فرماندار گرگان بیان داشت: مدیران باید در واگذاری مسئولیت به خانمها در مناسبات و مشاغلی که توانمندی دارند اهتمام ورزند تا زمینه خودباوری بانوان را بارورتر کنیم .