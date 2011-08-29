تدوین دستورالعمل تامین مالی کارت اعتباری کارگران/ واگذاری"لیستی"نداریم

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر در این خصوص که طبق اعلام مسئولان طرح میزان (واگذاری کارتهای اعتباری کارگران و کارمندان)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید لیست کارگران را در اختیار مجریان طرح قرار دهد، گفت: چنین برنامه ای نداریم و کار به این شکل نیست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته در شورای عالی اشتغال، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافته اند تا در مدت زمان یک هفته بستر لازم مالی و نرم افزاری را برای واگذاری کارتهای اعتباری کارگران انجام دهند.

فروزان مهر ادامه داد: براساس برنامه ریزی های قبلی انجام شده نیز وزارت بازرگانی سابق باید بستر نرم افزاری لازم برای واگذاری کارتهای اعتباری کارگران را در قالب طرح میزان فراهم کند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: بنابراین، قرار نیست که توسط وزارتخانه ما لیستی از اسامی کارگران در اختیار مسئولان طرح میزان قرار بگیرد چرا که واگذاری کارتهای اعتباری مربوط به همه کارگران است.

وی با اعلام اینکه کارگران ساختمانی و فصلی نیز مانند گروه های دیگر کارگری امکان دریافت کارتهای اعتباری را خواهند داشت، خاطر نشان کرد: معاونت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه مسئولیت های مربوط به خود را انجام می دهد.

به گفته فروزان مهر، شورای عالی اشتغال در آخرین نشست اخیر خود بانک مرکزی را مکلف کرد تا ظرف مدت یک هفته دستورالعمل تامین منابع مربوط به واگذاری کارتهای اعتباری را تدوین و پس از 3 روز از تامین مالی طرح که از طریق منابع داخلی بانکها خواهد بود، آن را به سرپرستی بانکها در استانها ابلاغ کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید بستر لازم را برای اجرایی کردن کار فراهم کند، حال اگر طرح میزان توانسته است ظرفیت سازی مناسبی از طریق تجمیع شرکتهای عرضه کننده کالای ایرانی و فروشگاه های جدید انجام دهد که طرح از این طریق دنبال خواهد شد.