  1. استانها
  2. البرز
۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

ظرفیتهای آب و برق البرز بررسی شد

کرج - خبرگزاری مهر: نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان البرز در کرج برگزار شد و طی آن ظرفیتهای این دو حوزه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان البرز در شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران مستقر در کرج برگزار شد. 
  
بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران، هم اندیشی و تلاش برای رسیدن به سیاستهای واحد و منسجم برای ارتقای جایگاه صنعت آب و برق در سطح استان از اهداف این نشست بود.

در این گزارش همچنین ایجاد همدلی و وحدت رویه بین شرکتهای توزیع آب و برق منطقه از دیگر اهداف برگزاری این نشست ذکر شده است.

بنا بر این گزارش در این نشست شماری از شرکت کنندگان به بیان ظرفیتها، استعدادها، توانمندیهای فنی و انسانی و مشکلات مجموعه تحت مدیریت خود پرداختند.

کد مطلب 1394683

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها