ظرفیتهای آب و برق البرز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان البرز در شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران مستقر در کرج برگزار شد.



بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران، هم اندیشی و تلاش برای رسیدن به سیاستهای واحد و منسجم برای ارتقای جایگاه صنعت آب و برق در سطح استان از اهداف این نشست بود.

در این گزارش همچنین ایجاد همدلی و وحدت رویه بین شرکتهای توزیع آب و برق منطقه از دیگر اهداف برگزاری این نشست ذکر شده است.

بنا بر این گزارش در این نشست شماری از شرکت کنندگان به بیان ظرفیتها، استعدادها، توانمندیهای فنی و انسانی و مشکلات مجموعه تحت مدیریت خود پرداختند.