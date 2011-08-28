اعضای هیئت موسس بورس انرژی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر سیدعلی حسینی گفت: پس از تصویب شورایعالی بورس مبنی بر تشکیل بورس انرژی، فراخوان مشارکت در تاسیس بورس انرژی تیرماه امسال منتشر شد که در نهایت حدود شش برابر سرمایه شرکت، تقاضا به سازمان بورس واصل شد.

وی اظهارداشت: بر اساس مصوبه شورایعالی بورس 60 درصد سهام شرکت بورس انرژی به نهادهای مالی، 20 درصد به فعالان بخش و 20 درصد دیگر نیز پذیره نویسی عمومی خواهد شد.

معاون سازمان بورس گفت: 313 درخواست به این سازمان ارسال شده بود که برخی از تقاضاها به دلیل غیر مرتبط بودن با گروه های سهامداری مصوب شورای عالی بورس، ارائه مدارک ناقص و یا ارسال مدارک پس از مهلت مقرر از این فهرست نهایی حذف شدند.

حسینی با بیان اینکه 271 درخواست در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت، اظهارداشت: 181 شخص حقوقی و نهاد مالی، 60 درصد سهام شرکت بورس انرژی در اختیار گرفتند و به 90 فعال بخش نیز 20 درصد سهام این شرکت تخصیص داده شد.

وی با بیان اینکه تخصیص سهام به شرکتها بر اساس معیار اندازه، میزان فعالیت و نوع شرکت انجام شده است، افزود: نخستین جلسه هیئت موسس بورس انرژی روز سه شنبه هفته جاری در محل این سازمان برگزار خواهد شد تا نمایندگان این شرکت برای پیگیری مراحل تشریفات پذیره نویسی و ثبت شرکت برگزیده شوند.

حسینی اظهار امیدواری کرد پذیره نویسی عمومی سهام بورس انرژی از اواخر شهریورماه جاری آغاز شود.