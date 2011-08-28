بهره برداری از 40 پروژه ورزشی استان مرکزی تا پایان سال 90

به گزارش خبرنگار مهر خسرو قمری ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: برای تکمیل این پروژه ها به اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال نیاز است.

وی سرانه ورزشی استان مرکزی را 72 صدم درصد عنواان کرد و گفت: با بهره برداری از 40 پروژه ورزشی استان تا پایان سالجاری سرانه ورزشی استان به حدود 90 صدم درصد خواهد رسید.

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی گفت: از سال 84 تا سه ماهه اول سال 90 تعداد 79 پروژه ورزشی جدید دراستان مرکزی به بهره برداری رسیده است.

قمری در ادامه با اشاره به تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام ورزشی به عنوان اولویت کاری اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی در سالجاری بیان داشت: براساس ماده 39 قانون بوجه بخشی از اماکن ورزشی استان با حفظ کاربری ورزشی و مکانی امسال به بخش خصوصی واگذار و از محل درآمد حاصل از این واگذاری پروژه های نیمه تمام ورزشی استان تکمیل می شوند.

وی در بخش دیگر سخنان خود تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان مرکزی را بیش از 75 هزار نفر عنوان کرد و گفت: استان مرکزی توانسته در بین 17 استان نیمه برخوردار کشور در جایگاه سوم کشور در حوزه ورزش بایستد.

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ورزش در جامعه افزود: برگزاری 14 جشنواره ورزشی طی سه ماهه اول امسال از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای ترویج فرهنگ ورزش در استان مرکزی بوده است.