186 هزار مددجوی کمیته امداد آموزشهای قرآنی فرا گرفتند

اکبر میرشکار در حاشیه سفر به شهرستان اردکان در گفنگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد آموزشی کمیته امداد اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان نیازسنجی وسیعی در سطح کشور انجام شده و 186هزار نفر از نوجوانان و جوانان نیازمند فراگیری قرآن در کانونهای فرهنگی تحت آموزش قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: کلاسهای ویژه ماه مبارک رمضان با رویکرد آموزشی در 10 نقطه از کشور برگزار شده و پنج هزار نفر از دانش آموزان کشور در این کلاسها شرکت کرده اند.

میرشکار در پاسخ به سئوالی در خصوص فعالیتهای اوقات فراغت در سطح کشور بیان داشت: آموزش مفاهیم قرآنی هم از طریق کتابهای آموزشی و هم از طریق ابزار هنر در اولویت فعالیتهای اوقات فراغت کمیته امداد در سطح کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به هفته اکرام ایتام، مردم شریف استان یزد را نوع دوست ترین انسانها دانست و افزود: سفره های اطعام در سراسر کشور پهن شده تا خانواده های نیازمند از آن بهره مند شوند.

میرشکار در زمینه همکاری متقابل مردم به ویژه توانگران استان با کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز تاکید کرد: از مردم استان می خواهیم همچون همیشه یار و یاور ما باشند و کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را برای توانمندسازی خانواده های بی بضاعت به کمیته امداد امام خمینی استان یزد تحویل دهند.