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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

یوشکا فیشر:

آلمان مفتضحانه ترین سیاست خارجی را از زمان تاسیس دارد

آلمان مفتضحانه ترین سیاست خارجی را از زمان تاسیس دارد

وزیر خارجه اسبق آلمان سیاست خارجی این کشور در قبال لیبی را مفتضحانه ترین رویکرد در تاریخ تاسیس این کشور خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوشکا فیشر" مواضع دوگانه آلمان در قبال تحولات لیبی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. وی در گفتگو با هفته نامه اشپیگل، خودداری برلین از مشارکت در عملیات ناتو و اعلام آمادگی برای حضور در این کشور پس از پیروزی انقلابیون را سیاستی افتضاح دانست.

وی گفت : سیاست خارجی "گیدو وستروله" درباره لیبی بزرگترین افتضاح از زمان تاسیس آلمان است و این کشور تا کنون سیاستی بدتر از این نداشته است. به گفته این سیاستمدار سابق حزب سبزهای آلمان، موضعگیری های دولت مرکل موقعیت این کشور در عرصه بین المللی را خدشه دار کرده است.
 
پیش از این "هلموت کهل" صدراعظم اسبق آلمان نیز موضع گیری متناقض این کشور درباره تحولات لیبی را به باد انتقاد گرفته و سیاستهای برلین در درون اتحادیه اروپا به ویژه در مورد یونان را نادرست خواند.
 
گفتنی است با افزایش انتقادها از دستگاه دیپلماسی آلمان "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه در آستانه کناره گیری قرار گرفته است. در طول چند ماه گذشته با وجود مشارکت فرانسه و انگلیس در جنگ لیبی، آلمان مخالفت خود را با اقدام نظامی علیه قذافی اعلام کرده است.
کد مطلب 1394698

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