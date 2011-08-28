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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۴۵

جبهه مردمی فلسطین بر ادامه مقاومت تا آزادی قدس تاکید کرد

جبهه مردمی فلسطین بر ادامه مقاومت تا آزادی قدس تاکید کرد

گردانهای شهید ابوعلی مصطفی در دهمین سالروز ترور دبیر کل جبهه مردمی فلسطین بر ادامه مبارزه با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، گردانهای شهید" ابوعلی مصطفی" شاخه نظامی جبهه مردمی در بیانیه ای به مناسبت دهمین سالروز ترور وی اعلام کرد: تا تحقق اهداف ملی، مقاومت علیه اشغالگران ادامه پیدا خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است : ما هرگز به آتش بس با رژیم صهیونیستی پایبند نخواهیم بود و مقاومت تا تشکیل کشور آزاد و دموکراتیک در تمام خاک میهن ادامه خواهد یافت.

بیانیه فوق تاکید کرد: بهار تحولات دموکراتیک در کشورهای عربی جای هیچ شکی باقی نگذاشته است که تفکرات و نظریات شهید ابوعلی درباره قدرت ملتها کاملا درست بوده است.

شایان ذکر است که 10 سال پیش، ارتش رژیم صهیونیستی دبیرکل جبهه مردمی فلسطین را با بمباران دفترش در "رام الله" ترور کرد از آن هنگام نام وی بر شاخه نظامی جبهه گذاشته شد.

کد مطلب 1394701

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