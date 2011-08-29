امانت کتاب در اصفهان 80 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا یاوری در دیدار معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان افزود: افزایش 35 هزار متری فضای کتابخانه های عمومی، رشد سه برابری تعداد رایانه، رشد 40 درصد صندلی مطالعه، 70 درصد رشد تعداد نسخه کتاب امانت رفته از کتابخانه‌ها و رشد یک میلیون و 200 هزار نفری مراجعان که بالغ بر دو میلیون و 651 هزار نفر شده بود ازجمله موفقیت‌های این اداره کل است.

وی به جهت دستور خاص این معاونت به فرمانداران و بخشداران در جهت تشکیل جلسات انجمن کتابخانه های عمومی در سطح استان تشکر کرد و گفت: جلسات انجمنها در سال 86 یکصد جلسه بوده که در سال 89 به 239 جلسه افزایش یافته است.

در این دیدار معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان نیز ضمن ابراز خرسندی از پیشرفتهای حاصل شده در امور کتابخانه‌ها بیان داشت: این موفقیتها به ویژه در نیمه دوم سال 88 بوده است.

محمد مهدی اسماعیلی از تلاشها و زحمات شبانه روزی مدیرکل کتابخانه‌های استان اصفهان و همکارانش تقدیر و تشکر کردو گفت: در بودجه فرهنگی امسال در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی حمایت ویژه خواهیم کرد و بودجه ای مناسب و در خور قرار می دهیم.

