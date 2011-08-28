به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز از هفته دولت در مراسمی با حضور مسئولان استانی بهره برداری از 13 طرح عمرانی در مناطق مختلف استان آغاز شد.

برای اجرای این طرحها چهار میلیارد و 849 میلیون تومان هزینه شده است.

در شهرستان قزوین سه طرح مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) امروز یکشنبه مورد بهره برداری قرار گرفت.

این طرحها شامل سه واحد مسکونی در روستای آجربند و شهر چوبیندر است که برای ساخت آنها 44 میلیون تومان هزینه شده است.

تا پایان هفته دولت نیز 125 واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد استان با هزینه ای بالغ بر 785 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

چهار طرح عمرانی و کشاورزی هم در بخش اسفرورین تاکستان افتتاح شد.

این طرحها شامل افتتاح 130 واحد مسکونی شهر اسفرورین، از محل تسهیلات مسکن مهر، آبیاری قطره ای در 16 هکتار از اراضی روستای اک، کانال کشاورزی به طول شش کیلومتر در روستای ولازجرد و گازرسانی به چهار واحد تولیدی و صنعتی است که برای اجرای آنها سه میلیارد و 410 میلیون تومان هزینه شده است.

دو طرح آبرسانی هم در روستاهای بخش ضیاء آباد با اعتباری بالغ بر 45 میلیون تومان افتتاح شد.

با افتتاح این دو طرح 100 مشترک روستایی از آب آشامیدنی بهداشتی و سالم بهره مند شدند.

به سه روستای شهرستان آبیک هم امروز گازرسانی شد.

برای گازرسانی به روستاهای تازه آباد، فالیزان و یانس آباد با هفت هزار خانوار جمعیت، بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است.

با گازرسانی به این روستاها 90 درصد از جمعیت روستایی شهرستان آبیک از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

همچنین ساختمان شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان آبیک با 150 میلیون تومان هزینه افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و ترابری استان قزوین هم گفت: تا پایان هفته دولت 9 پروژه در بخش راه روستایی استان به بهره برداری می رسد.

محمد امین نصراللهی زاده افزود: برای اجرای این طرحها در 12 روستا با 870 خانوار اعتباری افزون بر 841 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرحها ضمن ساخت پنج کیلومتر راه جدید و یک دستگاه پل 20 کیلومتر از راههای روستایی استان زیرسازی و آسفالت و 15 کیلومتر لکه گیری و آسفالت شده است.