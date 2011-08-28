کتابخانه تخصصی عکاسی در اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک تراکمه‌زاده از افتتاح کتابخانه تخصصی عکاسی در طبقه زیرین تالار فرشچیان اصفهان خبر داد و افزود: پس از تلاشهای بسیار زیاد برای جمع‌آوری کتب سرانجام کتابخانه تخصصی عکاسی با همکاری عکاسان اصفهانی و انجمن سینمای جوان افتتاح شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه سالانه عکس کانون عکاسان اصفهان خبر داد و بیان داشت: 35 اثر از بین آثار ارسالی اعضا برای نمایشگاه سالانه کانون انتخاب خواهد شد.

مدیر خانه عکاسان اصفهان ادامه داد: عکاسان این آثار می توانند در صورت تمایل پس از اعمال تغییراتی در عکس برگزیده فقط در نور و رنگ اصل عکس را تحویل دهند، تا مراحل بعدی برای نمایشگاه انجام شود.



وی همچنین از برنامه عکاسی با موضوع انسان و معماری در مجموعه تخت فولاد خبر داد و بیان داشت: این برنامه تلفیقی از دو گونه عکاسی مستند اجتماعی و معماری است، در این برنامه سعی داریم از فرمهایی که انسان میتواند با حضور خود در فضاهای معماری پیرامونش به وجود بیاورد، استفاده کنیم.

تراکمه زاده گفت: از مباحث زیبایی شناسی این بحث در کادربندی، نورسنجی مناسب، عکاسی از نماهای معماری و نیز معماری داخلی با تأکید بر معماری تاریخی، حضور انسان به عنوان مقیاس بهره ببریم

وی یادآور شد: هنر دارای ابعاد متنوعی ‌است که هر ساله ابعاد گوناگونی از آن کشف میشود و به گونه‌ای رو به پیشرفت است، وجود کتابخانه تخصصی میتواند به هنرمندان این رشتههای هنری کمکهای شایانی بکند، البته وجود کتابخانه‌های تخصصی لازمه هر رشته ای است که این بار کتابخانه تخصصی عکاسی در تالار فرشچیان اصفهان گشایش یافت.