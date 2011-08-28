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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

13 طرح آبیاری تحت فشار در سنقرو کلیایی افتتاح شد

13 طرح آبیاری تحت فشار در سنقرو کلیایی افتتاح شد

سنقرو کلیایی - خبرگزاری مهر: فرماندار سنقرو کلیایی گفت: 13 طرح آبیاری تحت فشار با اعتبار یک میلیارد و 234 میلیون ریال در سطح 67 هکتاربه مناسبت هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری در مراسمی افتتاح این طر حها اظهار داشت: با افتتاح این طرح مقدار سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار در این شهرستان به 1592 هکتار رسید.

وی با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از آبهای زیر زمینی، توسعه سیستم آبیاری تحت فشار را مورد تاکید قرار داد و گفت: کل ظرفیت زمینهای کشاورزی شهرستان 135 هزار هکتار است.

همچنین کار گاه تولید بذر کشاورزی، مرغداری 20 هزارقطعه ای و طرح هادی روستایی هم با اعتبارپنج میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

در این مراسم نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان حضور داشتند.

کد مطلب 1394719

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