توصیه وزارت بهداشت برای پیشگیری از شکستگی

به گزارش خبرگزاری مهر، پوکی استخوان حالتی است که در آن استخوان شکننده می‌شود و احتمال شکستگی با ضربات کوچک افزایش می‌یابد و استخوان‌های مچ دست، ستون فقرات پشتی و کمری و استخوان‌های مچ دست از جمله نواحی هستند که شکستگی در آنها دیده می‌شود.

بنابراین گزارش، افراد مسن، کسانی که از ترکیبات کورتون به مدت طولانی استفاده می‌کنند، افرادی که مجبورند مدتهای طولانی، از جای خود حرکت کنند، افرادی که از بعضی اختلالات هورمونی مشخص رنج می‌برند، افراد با جثه کوچک و لاغر و کسانی که ویتامین D‌کافی دریافت نمی‌کنند، مستعد ابتلا به پوکی استخوان هستند.

این گزارش حاکیست، معمولا پوکی استخوان قبل از بروز عوارض آن علامتی ندارد و علایم هنگامی ایجاد می‌شود که شکستگی اتفاق افتاده باشد، مانند درد ناگهانی و شدید در ستون فقرات که علامت مهم شکستگی‌های ستون فقرات است و ممکن است شکستگی مهره‌ها بدون درد اتفاق افتد و به صورت خمیدگی ستون فقرات و کاهش قد بیمار دیده شود.

این گزارش می‌افزاید، عکسبرداری با اشعه ایکس (رادیوگرافی) گرچه به تشخیص شکستگی کمک می‌کند، ولی برای تشخیص زودرس پوکی استخوان روش مناسبی نیست و بهترین روش برای تشخیص پوکی استخوان سنجش تراکم استخوان است.

بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر، برای پیشگیری از پوکی استخوان باید افراد از وضعیت استخوان‌های خود آگاه بوده و یک رژیم غذایی سرشار از کلسیم داشته باشند زیرا کلسیم یکی از اجزای اصلی سازنده استخوان است.

این گزارش می‌افزاید: باید سعی شود مواد لبنی شامل پنیر، ماست، سبزیجات و میوه‌جات مانند شلغم، کلم، هویج، پرتقال و غذاهای دریایی مانند ماهی تن و ماهی کیلکا در رژیم غذایی گنجانده شود همچنین اوقاتی را باید در بیرون خانه بگذرانند تا آفتاب بتواند پوست را برای ساخت ویتامین D‌ تحریک کند.

در خانمهای یائسه، هورمون درمانی در پیشگیری از پوکی استخوان با صلاحدید پزشک توصیه می‌شود و باید از مصرف عواملی که احتمال بروز پوکی استخوان را زیاد می‌کند، پرهیز کنند.