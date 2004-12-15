حماس اظهارات استراو را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اطلاع رساني ايلاف ، جك استراو وزيرخارجه انگليس ديروزدرمجلس عوام اين كشور درخواست حماس جهت تحريم انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين را اقدامي "كاملا وقيحانه"خوانده بود.

استراو مدعي شد : اين تحريم به مساله دمكراسي فلسطين زيان مي رساند.

در پاسخ به اظهارات وزير خارجه انگليس ، يك مقام مسئول جنبش حماس امروز در بيانيه اي مطبوعاتي كه رسانه هاي خبري آن را منتشر كردند گفت : جنبش حماس معقتد است اين اظهارات دخالت آشكاردر امور داخلي فلسطين است وهيچ نيازي نيست كه وزير امور خارجه انگليس به مردم فلسطين درس دمكراسي بدهد .

دراين بيانيه آمده است:جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) شديدا برمواضع خود درحفظ منافع عالي مردم فلسطين باقي خواهند ماند.