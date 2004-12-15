۲۵ آذر ۱۳۸۳، ۲۰:۳۱

درواكنش به اظهارات وزير خارجه انگليس درمجلس عوام ؛

حماس اظهارات استراو را محكوم كرد

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس)با محكوم كردن اظهارات جك استراو وزير امور خارجه انگليس اين اظهارات را بسيار عجيب خواند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اطلاع رساني ايلاف ، جك استراو وزيرخارجه انگليس ديروزدرمجلس عوام اين كشور  درخواست  حماس جهت تحريم انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين را اقدامي "كاملا وقيحانه"خوانده بود.

استراو مدعي شد : اين تحريم به مساله دمكراسي فلسطين زيان مي رساند.

در پاسخ به اظهارات وزير خارجه انگليس ، يك مقام مسئول جنبش حماس امروز در بيانيه اي مطبوعاتي كه رسانه هاي خبري آن را منتشر كردند گفت : جنبش حماس معقتد است اين اظهارات دخالت آشكاردر امور داخلي فلسطين است وهيچ نيازي نيست كه وزير امور خارجه انگليس به مردم فلسطين درس دمكراسي بدهد .

دراين بيانيه آمده است:جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) شديدا برمواضع خود درحفظ منافع عالي مردم فلسطين باقي خواهند ماند.

