بارش 14.7 میلی متری باران در استان تهران ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی گفت: بارشهای استان تهران در چند روز اخیر بسیار مناسب بوده به طوریکه در مجموع نزدیک به 14.7 میلی متر بارش به ثبت رسیده است.

به گفته وی، این میزان در دوره مشابه پارسال تنها 5.1 میلی متر گزارش شده بود.

ارتقایی با بیان اینکه این میزان بارش در مقایسه با بلندمدت و زمان مشابه سال گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است، ابراز امیدواری کرد: بارش در روزهای اخیر و روزهای آینده بتواند اندکی از نگرانی ها نسبت به کاهش بارش در استان تهران در سال آبی جاری بکاهد.

به گفته ارتقایی، بارشها در دوره مشابه متوسط 43 ساله نزدیک به یک میلی متر ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران همچنین مجموع بارشهای سال آبی جاری (مهرماه 89 تاکنون) را در استان تهران 308.7 میلی متر ذکر کرد و افزود: این میزان بارش در زمان مشابه سال آبی گذشته و نیز بلندمدت به ترتیب 328 و 320 میلی متر بوده است.

وی اظهار داشت: مجموع بارش های سال آبی جاری به ترتیب شش و سه درصد کمتر از دوره مشابه سال آبی گذشته و دوره بلندمدت 43 ساله است.

ارتقایی حجم ریزشهای جوی در 11 حوزه عملکردی شرکت آب منطقه ای تهران را در سال آبی 90 - 89 نزدیک به شش میلیارد و 69 میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته شش میلیارد و 441 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

ارتقایی در ادامه با اشاره به کاهش 17.6 درصدی حجم آب موجود در مخازن سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ‌تصریح کرد: حجم آب موجود در مخازن سدهای استان تهران تا پایان هفته گذشته 678 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

وی همچنین گفت: حجم آب ورودی به مخازن سدهای استان تهران از ابتدای سالی آبی جاری (مهرماه 89) تاکنون یک میلیارد و 398 میلیون مترمکعب است که در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته 6.3 درصد کمتر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران حجم آب تامین شده در بخش کشاورزی را در سال آبی جاری نزدیک به 571 میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: همچنین 690.5 میلیون مترمکعب آب در بخش شرب استان تهران تامین شده است.

به گفته ارتقایی، مخزن سدهای لتیان، امیرکبیر، لار و طالقان که به عنوان سدهای تامین کننده آب این استان محسوب می شوند، در زمان کنونی به ترتیب 80، 179.6، 91.6 و 326.7 میلیون مترمکعب آب در خود ذخیره دارند.

وی افزود: این میزان در مقایسه با زمان مشابه پارسال در سد لتیان هفت درصد و در سد امیرکبیر یک درصد بیشتر شده است و در سدهای لار و طالقان نیز به ترتیب 9 و 16.8 درصد کاهش نشان می دهد.