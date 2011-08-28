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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

کارشناس وزارت بهداشت:

هنگام ورود به پمپ بنزین موبایل خود را خاموش کنید

هنگام ورود به پمپ بنزین موبایل خود را خاموش کنید

کارشناس اداره پرتوهای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در هنگام ورود به پمپ بنزین برای جلوگیری از انفجار احتمالی موبایل خود را خاموش کرده و یا به هیچ تماسی از طریق موبایل پاسخ ندهید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی گورانی افزود: وقوع انفجار در پمپهای بنزین بر اثر تماس با موبایل به لحاظ علمی رد شدنی نیست ولی ضریب آن کم است.

وی ادامه داد: بهترین کار اینست که افراد در پمپ بنزین‌ها موبایل خود را خاموش کنند زیرا هنگام برقراری تماس امواج ساطع می‌شوند، ولی اگر هم فراموش کردند این کار را بکنند، هنگام زنگ خوردن موبایلشان پاسخ ندهند.

گورانی با اعلام اینکه در برخی از کشورها سیستمی در پمپهای بنزین نصب شده که موبایلها را به طور خودکار از کار می‌اندازد، افزود: این سیستم در پمپ بنزین‌های کشور وجود ندارد و باید با آگاه‌سازی مردم، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جامع از این کار جلوگیری کرد.

وی با اعلام اینکه اطلاع‌رسانی در این زمینه به دانشگاههای علوم پزشکی کشور نامه طی نامه هایی اطلاع رسانی شده است، گفت: دانشگاههای علوم پزشکی کشور می‌توانند به استانهای مربوطه اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص انجام دهند تا استفاده نکردن از موبایل در پمپهای بنزین‌ به یک فرهنگ تبدیل شود.

کد مطلب 1394746

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