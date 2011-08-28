ایران به مرز خشکسالی شدید گرفتار می شود

محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورتی که روند کم آبی در کشور به همین صورت ادامه یابد تا شش ماه آینده به مرز تنش آبی می رسیم که یک تهدید جدی برای ایران است.

وی بیان داشت: در سال 1335، سهم هر ایرانی از منابع آبی سالانه 4 هزار متر مکعب بود که در حال حاضر به یک هزار و 723 متر مکعب کاهش یافته است.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تصریح کرد: اگر سهم آب هر ایرانی به یک هزار و 710 متر مکعب برسد به مرز تنش آبی می رسیم که یک فاجعه بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه افزایش جمعیت در کشور یکی دیگر از دلایل خشک شدن تالابها و رودخانه ها در ایران است، ادامه داد: حداقل دو هزار متر مکعب مکان برای هر فرد جدید نیاز است که این گسترش زمین در خشکسالی نقش دارد.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور افزود: جنگهای که امروزه در کشورهای مثل آفریقا، خاورمیانه و حتی در بین برخی از استانهای کشور وجود دارد، بر سر آب است.

درویش اضافه کرد: وسعت اراضی کشاورزی در ایجاد بیآبی کشور موثر است به گونهای که حدود 5 میلیون تن تولیدات کشاورزی در سال به 5 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد که تامین این مقدار آب در خشکسالی کشور بی تاثیر نیست.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: نیازهای امروز بشر به آب نسبت به 50 سال گذشته آنچنان افزایش یافته است به صورتی که در سطح دنیا مصرف آب، 300 درصد در حالی افزایش داشته که در این سالها 300 درصد جمعیت جهان رشد نداشته است.

وی ادامه داد: نبود مدیریت صحیح بر منابع آبی کشور بخشی از سهم را در ایجاد خشکسالی کشور دارد و در بخشی دیگر از خشک شدن تالابها و دریاچهها، شرایط اقلیمی نقش داشته است.