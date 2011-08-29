خانواده بورس 4.5 میلیونی شد/ سهامداری با سرمایه خرد

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر یکی از دلایل رشد بورس را رشد سودآوری شرکتهای بورسی و فرابورسی عنوان کرد و گفت: در سالهای اخیر با ورود صنایع جدید، اجرای اصل 44 و ورود شرکتهای بزرگ به بورس و فرابورس سودآوری شرکتها افزایش یافته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: انتظار داریم که با اجرای اصل 44 و ورود شرکتها به عرصه بخش خصوصی و با اصلاح ساختاری که در این شرکتها اتفاق می افتد، سودآوری شرکتها نیز روز به روز بیشتر شود.

هدایت سرمایه ها به بازار سرمایه

وی سیاست دولت را هدایت سرمایه ها به جای بازارهای غیرمولد به سمت بازار سرمایه اعلام و بیان کرد: تمام تلاش دولت و سیاست گذاران این است که بازارهای رقیب بازار سرمایه تضعیف شوند.

صالح آبادی عنوان کرد: اگر در گذشته ها سرمایه ها به سمت بازارهایی مثل دلالی مسکن حرکت می کرد، این بازارها محدود شدند و سرمایه ها به سمت بازار سرمایه حرکت کردند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشی از رشد ارزش بازار سرمایه را ناشی از ورود شرکتهای جدید و بخشی را ناشی از رشد ارزش سهام شرکتها دانست و عنوان کرد: پیش بینی می کنیم که در سالهای آتی با ورود صنایع و شرکتهای جدید به بورس و با پتانسیل های برنامه پنجم که بسترهایی را برای توسعه بازار سرمایه ایجاد کرده است، ارزش بازار سرمایه چند برابر شود.

دسترسی آنلاین 40 هزار نفر به بورس

به گفته وی سال گذشته بالاترین حجم را در ارزش معاملات در بازار سرمایه داشته ایم که امید است امسال بیشتر شود، هم اکنون نیز تعداد افرادی که به صورت آن لاین به بورس دسترسی دارند و بدون حضور فیزیکی و حتی کارگزاری خرید و فروش می کنند به 40 هزار نفر رسیده است.

صالح آبادی تعداد سهامداران بورسی را 4.5 میلیون نفر اعلام و بیان کرد: تعداد سهامداران بورسی در سال گذشته بالغ بر 3.5 میلیون نفر بوده که با افزایش قابل توجهی مواجه شده است، این سهامداران بیشتر خرد هستند زیرا تعداد سهامداران حقوقی در بورس زیاد نیست، با ورود بانکها و شرکتهای جدید به بورس، تعداد سهامداران بورسی افزایش یافته است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادارخاطرنشان کرد: هیچ محدویتی برای ورود افراد با سرمایه های خرد به بازار سرمایه وجود ندارد، یعنی افراد با ارقام بسیار کم هم می توانند سهامدار و وارد بورس شوند، همین امر در مورد ارقام بسیار بزرگ نیز صدق می کند.

بازار سرمایه بدون محدودیت سرمایه گذاری

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: سودآوری شرکتها در بخشهای مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است و متناسب با وضعیت اقتصادی آنها سودآوری نیز تغییر می کند. سال گذشته بازدهی بورس حدود 85 درصد بوده و سال ماقبل آن 75 درصد بوده است.

صالح آبادی به ایجاد یک فضای مجازی در بورس برای خرید و فروش سهام اشاره و عنوان کرد: سبد این خرید و فروش مجازی است اما قیمتها واقعی است و افرادی که بیشترین بازدهی را در دوره زمانی که در سایت مربوطه برای آن تعریف شده است کسب کنند، جوایزی را دریافت می کنند، در عین حال افراد می توانند با فضای واقعی بورس در تالار مجازی سرمایه گذاری کنند و با آن آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشته باشیم که همه مردم بورس را بشناسند و مانند یک سرمایه گذار حرفه ای بتوانند در آن سرمایه گذاری کنند، برای این منظور صندوق های سرمایه گذاری تعبیه شده است. این صندوقها منابع را جذب و در سهام شرکتهای مختلف سرمایه گذاری می کنند و هر زمان که سرماه گذار بخواهد از صندوق خارج شود به نرخ روز می تواند پول خود را خارج کند.