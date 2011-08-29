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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

طولابی به مهر خبر داد:

پسرفت برخی هیئتهای ورزشی پلدختر/ تعویض سرپرست هیئتهای غیرفعال

پسرفت برخی هیئتهای ورزشی پلدختر/ تعویض سرپرست هیئتهای غیرفعال

پلدختر - خبرگزاری مهر: رئیس تربیت بدنی شهرستان پلدختر با انتقاد از عملکرد برخی از هیئت های ورزشی این شهرستان، از تعویض سرپرست هیئت های ورزشی غیرفعال این شهرستان خبر داد.

اسماعیل طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعضی از سرپرستان هیئت های ورزشی شهرستان به رغم دریافت ابلاغ سرپرستی متاسفانه تاکنون نه تنها اقدام مثبتی در جهت رشد ورزش شهرستان نداشته اند بلکه موجب پسرفت و رکود ورزش شده اند که این امر اعتراضات ورزشکاران و ورزش دوستان را در پی داشته است.

وی افزود: مسئول یک هیئت ورزشی باید علاوه بر داشتن تخصص به حوزه عمومی ورزش به لحاظ علمی و عملی اشراف کامل داشته باشد و به قول خود ورزشکاران رئیس یک هیئت باید استخوان خورد کرده آن رشته باشد.

رئیس تربیت بدنی شهرستان پلدختر گفت: با بررسی و تحلیل کنش ها به روشنی به این مسئله پی می بریم که روسای برخی از هیئت های ورزشی شهرستان پلدختر عموما خارج از بدنه ورزش بوده و به صرف داشتن مسئولیتی در اداره ای خارج از سازمان ورزش به این مسئولیت منصوب شده اند و فاقد تخصص و توان در رشته ورزشی مربوطه هستند و به همین دلیل ورزش شهرستان با آسیب هایی از این ناحیه روبرو شده است.

طولابی تصریح کرد: دو شغله بودن برخی از مسئولان هیئت ها دیگر وقتی برای انجام وظیفه حساس و خطیر رسیدگی به امور هیئت های ورزشی باقی نمی گذارد چرا که پذیرش دو مسئولیت سنگین این چنینی قطعا منجر به لطمات بی شمار و جبران ناپذیر به هر دو سیستم کاری خواهد شد.

رئیس تربیت بدنی پلدختر گفت: انتصاب و ادامه روند مسئولیت این چنین افرادی در هیئتهای ورزشی به طرد و دلزدگی بسیاری از نخبگان در ورزش شهرستان منجر خواهد شد و با توجه به ارتباط نزدیک این نخبگان با بدنه ورزش در سطح شهرستان، میزان مشارکت و ارتباط نخبگان و حتی بدنه ورزش و پیشکسوتان با نهاد ورزش شهرستان کاسته خواهد شد.

طولابی افزود: به هر حال نبود تخصص، ‌ارتباط مستمر، طرد شدن نخبگان و پیشکسوتان رشته های مربوطه آسیب جبران ناپذیری به ورزش وارد می آورد و نتیجه این امر ناامیدی و ایجاد یاس در میان ورزشکاران خواهد بود.

رئیس تربیت بدنی پلدختر گفت: بنابر این اداره تربیت بدنی شهرستان پلدختر جهت گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب مردم به ورزش و کشف استعدادها و بالا بردن سطح مهارت های ورزشی شهرستان ابلاغ مسئولان غیرفعال هیئت های ورزشی این شهرستان را لغو و از نیروهای علاقمند و دلسوز ورزشی استفاده خواهد کرد.

کد مطلب 1394777

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