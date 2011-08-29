پسرفت برخی هیئتهای ورزشی پلدختر/ تعویض سرپرست هیئتهای غیرفعال

اسماعیل طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعضی از سرپرستان هیئت های ورزشی شهرستان به رغم دریافت ابلاغ سرپرستی متاسفانه تاکنون نه تنها اقدام مثبتی در جهت رشد ورزش شهرستان نداشته اند بلکه موجب پسرفت و رکود ورزش شده اند که این امر اعتراضات ورزشکاران و ورزش دوستان را در پی داشته است.

وی افزود: مسئول یک هیئت ورزشی باید علاوه بر داشتن تخصص به حوزه عمومی ورزش به لحاظ علمی و عملی اشراف کامل داشته باشد و به قول خود ورزشکاران رئیس یک هیئت باید استخوان خورد کرده آن رشته باشد.

رئیس تربیت بدنی شهرستان پلدختر گفت: با بررسی و تحلیل کنش ها به روشنی به این مسئله پی می بریم که روسای برخی از هیئت های ورزشی شهرستان پلدختر عموما خارج از بدنه ورزش بوده و به صرف داشتن مسئولیتی در اداره ای خارج از سازمان ورزش به این مسئولیت منصوب شده اند و فاقد تخصص و توان در رشته ورزشی مربوطه هستند و به همین دلیل ورزش شهرستان با آسیب هایی از این ناحیه روبرو شده است.

طولابی تصریح کرد: دو شغله بودن برخی از مسئولان هیئت ها دیگر وقتی برای انجام وظیفه حساس و خطیر رسیدگی به امور هیئت های ورزشی باقی نمی گذارد چرا که پذیرش دو مسئولیت سنگین این چنینی قطعا منجر به لطمات بی شمار و جبران ناپذیر به هر دو سیستم کاری خواهد شد.

رئیس تربیت بدنی پلدختر گفت: انتصاب و ادامه روند مسئولیت این چنین افرادی در هیئتهای ورزشی به طرد و دلزدگی بسیاری از نخبگان در ورزش شهرستان منجر خواهد شد و با توجه به ارتباط نزدیک این نخبگان با بدنه ورزش در سطح شهرستان، میزان مشارکت و ارتباط نخبگان و حتی بدنه ورزش و پیشکسوتان با نهاد ورزش شهرستان کاسته خواهد شد.

طولابی افزود: به هر حال نبود تخصص، ‌ارتباط مستمر، طرد شدن نخبگان و پیشکسوتان رشته های مربوطه آسیب جبران ناپذیری به ورزش وارد می آورد و نتیجه این امر ناامیدی و ایجاد یاس در میان ورزشکاران خواهد بود.

رئیس تربیت بدنی پلدختر گفت: بنابر این اداره تربیت بدنی شهرستان پلدختر جهت گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب مردم به ورزش و کشف استعدادها و بالا بردن سطح مهارت های ورزشی شهرستان ابلاغ مسئولان غیرفعال هیئت های ورزشی این شهرستان را لغو و از نیروهای علاقمند و دلسوز ورزشی استفاده خواهد کرد.