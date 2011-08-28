فـرهنــگ عاشـــورا اســاس شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی عصر یکشنبه در یادواره شهدای روستای زیدشت شهرستان طالقان افزود: غرب و شرق و در یک کلام استکبار جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تلاش بودند تا این انقلاب را شکست دهند.



وی گفت: 40 کشور برای جنگ با ایران متحد شدند تا توسط صدام ملت ایران را به زانو در آورند.



حدادی تاکید کرد: اسلام مبتنی بر فرهنگ تشیع و بیعت مردم با امام راحل(ره) رمز غلبه مردم ایران بر توطئه دشمنان بود.



فرماندار ساوجبلاغ پیروی از ولایت فقیه را راه رسیدن به آرمانهای امام خمینی(ره) و شهدا دانست و گفت: ولایت فقیه در عمق وجودی مردم ایران نهادینه شده است.



در این آیین که با محفل انس با قرآن مزین شده بود یاد و خاطره 12 شهید سر افراز روستای زیدشت طالقان گرامی داشته شد.