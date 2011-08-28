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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

حدادی:

فـرهنــگ عاشـــورا اســاس شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است

فـرهنــگ عاشـــورا اســاس شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است

طالقان - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اینکه فرهنگ عاشورا اساس شکل گیری انقلاب اسلامی است گفت: ملت ایران با الگو قرار دادن قیام امام حسین(ع) توانستندانقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی عصر یکشنبه در یادواره شهدای روستای زیدشت شهرستان طالقان افزود: غرب و شرق و در یک کلام استکبار جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تلاش بودند تا این انقلاب را شکست دهند.

وی گفت: 40 کشور برای جنگ با ایران متحد شدند تا توسط صدام ملت ایران را به زانو در آورند.

حدادی تاکید کرد: اسلام مبتنی بر فرهنگ تشیع و بیعت مردم با امام راحل(ره) رمز غلبه مردم ایران بر توطئه دشمنان بود.

فرماندار ساوجبلاغ پیروی از ولایت فقیه را راه رسیدن به آرمانهای امام خمینی(ره) و شهدا دانست و گفت: ولایت فقیه در عمق وجودی مردم ایران نهادینه شده است.

در این آیین که با محفل انس با قرآن مزین شده بود یاد و خاطره 12 شهید سر افراز روستای زیدشت طالقان گرامی داشته شد. 
کد مطلب 1394785

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