12 پروژه ورزشی در گلستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح های ورزشی گالیکش، از استان گلستان به عنوان یکی از استانهای مستعد، قهرمان خیز و قهرمان پرور نام برد.

وی گفت: با توجه به ورزش ما می توانیم بهترین نتیجه را در پرورش جوانانی شاداب سالم و پرشور داشته باشیم.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان تصریح کرد: همه باید دست به دست هم بدهیم تا ورزش هم در بعد همگانی و هم در بعد قهرمانی توسعه یابد.

پاشا اظهار داشت: دولت نهم و دهم توجه ای خاص به جوانان بخصوص در مناطق محروم کرد و ایجاد چنین سالنهایی نیز در همین راستاست.

وی اظهار امیدواری کرد: با حمایت همه مسئولان و ایجاد فضاهای ورزشی و تلاش ورزشکاران شاهد افتخارآفرینی هر چه بیشتر قهرمانان در عرصه های بین المللی باشیم.

پاشا گفت: به مناسبت هفته گرامیداشت دولت در سطح استان 12 پروژه ورزشی ذیل افتتاح و در اختیار جوانان و ورزشکاران قرار گرفت.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان گفت: سالن ورزشی چند منظوره پسران گالیکش با هزار و 560 متر مربع و هزینه 9 میلیارد و 14 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، سالن ورزشی چند منظوره شهرستان مراوه تپه با هزار و 872 متر مربع و هزینه شش میلیارد و 686 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی از جمله طرحهاست.

وی اظهار داشت: طرح ضربتی روستای قرناوه سفلی شهرستان مراوه تپه، طرح ضربتی روستای حیدرآباد شهرستان گرگان،

طرح ضربتی روستای خاندوز سادات شهرستان آزادشهر، طرح ضربتی روستای چین سولی شهرستان آق قلا، از دیگر طرحهاست.