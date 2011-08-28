به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ظهر یک شنبه در مراسم بهره برداری همزمان از 26 پروژه بخش کشاورزی به مناسبت هفته دولت که در کارخانه صنایع غذایی آریا راما شهرک شکوهیه برگزار شد، اظهار داشت: در بخش کشاورزی باید رویکردها دو جهت گیری روشن و مشخص داشته باشد نخست اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی است و دیگری نیز مصرف بهینه سازی آب و همچنین کشت محصولات باغی و گیاهان دارویی کم مصرف است و این امر در طی یک برنامه 5 ساله باید اجرایی شود.



وی ابراز داشت: این حرکت نیازمند یک برنامه مشخص، تامین منابع لازم ، جدیت مدیران بخش کشاورزی قم است.



استاندار قم با بیان اینکه صنایع تبدیلی ارزش افزوده فراوانی در بخش کشاورزی تولید می‌کند، اضافه کرد: 100 هزار تن شیر مازاد در استان قم تولید می‌شود اما در بهترین وضعیت این میزان تولید به استان‌های همجوار با قیمت نامناسب صادر می‌شود، اما وقتی صنایع تبدیلی در استان قم ایجاد شود، هم برای کشاورز، هم برای دامدار و هم برای صنعتگر ارزش افزوده و توجیه اقتصادی خواهد داشت.



وی با تاکید بر اینکه استان باید به سمت صنایع تبدیلی پیش برود اظهار داشت:‌ باید این نکته را مد نظر داشت که صنایع تبدیلی مطابق با تغییر الگوی مصرف، ایجاد شود.



حجت الاسلام موسی‌پور با بیان به اینکه استفاده بهینه از آب موجود در بخش کشاورزی ضروری است، اضافه کرد: برای آبیاری تحت فشار و روش‌های بهینه مصرف آب، هیچ محدودیتی مالی و اعتباری وجود ندارد و منابع بسیار خوبی به این بخش اختصاص داده شده است که این جمله شخص رئیس جمهور است بنابراین جهاد کشاورزی برای جذب اعتبارات در این بخش باید اقدامات لازم را انجام دهد.



وی ابراز داشت: علاوه بر این صندوق توسعه ملی اعتبارات ریالی را فقط به بخش کشاورزی اختصاص داده و در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی نیز می‌تواند اعتبارات ریالی را جذب کرد.



استاندار قم با اشاره به اینکه یک سوم اعتبارات صندوق ملی به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است‏، اضافه کرد: مسئولین باید با برنامه ریزی نسبت به جذب این اعتبارات اقدام کنند.



کارنامه استان قم در محصولات و تولیدات کشاورزی درخشان است



وی ادامه داد: جایگاه استان قم در کشاورزی و دامداری به تناسب وسعت جغرافیایی و محدودیت‌های منابع آب و خاک، جایگاه شایسته‌ای است.



حجت الاسلام موسی پور ابراز داشت: قم با 11 هزار هکتار وسعت جغرافیای، 68 صدم درصد وسعت خاک کشور اما 444 هزار تن محصولات دام و کشاورزی تولید می‌کند و سهم استان از تولیدات دامی و کشاورزی به مراتب بیشتر از این وسعت استان است.



وی در ادامه گفت: قم یک و هفت دهم درصد شیر خام، سه و 6 دهم درصد گوشت قرمز و هفت و نیم درصد تخم مرغ کشور را تولید می‌کند.



استاندار قم با اشاره به اینکه نیم درصد از خاک کشور متعلق به قم است، اضافه کرد: با توجه به اینکه قم در منطقه ای خشک و بیابانی است و دارای منابع آبی و خاکی بسیار محدود است اما کارنامه استان در محصولات و تولیدات کشاورزی درخشان است.