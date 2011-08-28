به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی عصر یکشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از آسفالت این محورها افزود: روکش آسفالت محور کلاله - مراوه تپه به طول 95 کیلومتر با اعتبار 530 میلیون ریال از اهم پروژه های این شهرستان بوده که در این ایام بهره برداری شده است.

وی گفت: راه های روستایی "یل چشمه، قوشه سو، دومانلی و چشمه علی" به طول 11 کیلومتر نیز، محورهایی بودند که در قالب دو پروژه و با اعتباری بالغ بر هشت هزار و 800 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی آسفالت شدند.

این مقام اقتصادی گلستان اظهار داشت: این محورها در قالب طرح ملی نهضت بهسازی و بازسازی راه های روستایی، آسفالت شدند و 425 خانوار روستایی را از نعمت راه مناسب بهره مند کردند.

به گفته شورابی، بهسازی و مرمت راه های روستایی با هدف محرومیت زدایی مناطق محروم و توسعه مناطق روستایی صورت می گیرد.

از مجموع پنج هزار کیلومتر راه استان گلستان سه هزار و 400 کیلومتر آن راه روستایی است.