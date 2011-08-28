به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در گلستان، به ایجاد بانک آرشیو هویتی مردم و مهندسی نام و نام گزینی اشاره کرد.

وی افزود: ایجاد بانک آرشیو هویتی مردم کمک می کند که ارائه تمامی خدمات سجلی در محل سکونت فرد انجام می شود.

وی ادامه داد: مهندسی نام و نام گزینی در برنامه کاری ثبت احوال قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان به پوشش 100 درصد کارت شناسایی ملی اشاره کرد و گفت می توانیم کارت ملی هوشمند را اجرا کنیم.

ابوترابی به قابلیت های کارت ملی هوشمند اشاره کرد و گفت: می توان در آن 42 خدمت را تعریف کرد و از جمله اینکه سلامت فرد و در آینده انتخابات را می توان با کارت ملی هوشمند اجرا کرد.



ابوترابی با اشاره به وضعیت ساختمان های اداری ثبت احوال در سطح استان گفت: در حال حاضر به غیر از گمیشان و مراوه تپه، ساختمان اداری در تمامی شهرستان ها ساختمان احداث و یا در حال احداث است.