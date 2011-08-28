به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه شرایط خوبی بر اردوی تیم ملی حاکم است. من و دیگر بازیکنان استقلال طی دو روز گذشته ریکاوری کردیم و قرار است از امروز با تیم تمرین کنیم.

وی در واکنش به این موضوع که اندونزی حریفی در حد و اندازه های تیم ملی ایران نیست گفت: شما بازی با مالدیو را دیدید؟ مالدیو در حد و اندازه های تیم ملی نیست اما بازی با این تیم برای ما سخت شد. اندونزی، مالدیو و یا هر تیم دیگر مقابل ما با انگیزه ظاهر می‌شوند و همین مسئله کار تیم ملی را دشوار می کند.

مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال گفت: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد که امیدوارم با حمایت هواداران در تمام بازی ها پیروز شویم و به جام جهانی برویم.

عمران زاده خاطرنشان کرد: اولین پل در راه صعود ما به جام جهانی بازی با اندونزی است و قطعا بازیهای آینده به مراتب سخت تر و دشوار تر از این بازی خواهد بود. با این شرایط اگر هواداران می خواهند تیم ملی به جام جهانی برسد باید از همین مرحله از تیم ملی حمایت کنند و تمام حریفان سخت و دشوار هستند حتی همین تیم اندونزی.

مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال افزود: ما بازی دوستانه اندونزی مقابل فلسطین را دیدیم این تیم در حالی به میدان رفت که از حمایت کامل هواداران خود بهره می برد. ما هم امیدوارم حمایت هواداران را در کنار خود داشته باشیم و آنها همچون یار دوازدهم در کنار تیم ملی باشند. هواداران اگر از تیم ملی صعود به جام جهانی را می خواهند باید این تیم را همراهی کنند. تیم ملی مربی و بازیکنان خوبی دارد و اگر همه جوره از این تیم حمایت شود می توانیم به جام برسیم.

عمران زاده یادآور شد: در زمان افشین قطبی در تمام اردوی های تیم حاضر بودم و در آخرین لحظه از فهرست تیم ملی خط خوردم متاسفانه سرمربی تیم ملی به من بی مهری کرد و به خاطر برخی از جریانات مرا از فهرست این تیم کنار گذاشت. در آن زمان خیلی ها با من صحبت کردند و روحیه دادند تا اینکه تلاش کردم و مجددا به اردوی تیم ملی دعوت شدم.

وی فرهاد مجیدی را یکی از بزرگان فوتبال خواند و افزود: فرهاد یکی از بزرگان فوتبال ایران است آقا فرهاد به مانند علی آقای کریمی یکی از بزرگان فوتبال است و امیدوارم همانطور که در استقلال مهره مثمر ثمر است برای تیم ملی هم خوب و تعیین کننده باشد.

وی در خاتمه به کنایه به یکی از خبرنگاران گفت: آنقدر گل نزدم تا در دربی دروازه پرسپولیس را باز کنم!