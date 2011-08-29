سکوت تعاون در ساختمان میدان تختی/ اصلاح قانون تعاون به خانه اول برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، همین ماه قبل بود که ترکش طرح ادغام وزارتخانه ها به تعاونی ها نیز اصابت کرد و مجلس در آخرین حرکت خود وزارت تعاون را نیز جزو ادغامی ها محسوب کرد و آن را به وزارت کار و رفاه اجتماعی سپرد.

هرچند گفته می شود که خود دولت با ادغام وزارت تعاون چندان هم موافق نبوده است اما پیگیری ها و اصرار نمایندگان مجلس این ادغام را به کرسی نشاند و در نهایت پرونده تعاونی ها نیز در لیست ادغامی ها قرار گرفت و سرنوشت آن راهی خیابان آزادی و وزارت سابق کار که حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامیده می شود شد.

ادغام تعاون در پرونده دوم

البته محمد عباسی وزیر سابق تعاون و وزیر جدید وزارت ورزش و جوانان در زمانی که پرونده وزارتخانه های ادغامی از سوی دولت به مجلس رفت عنوان می کرد که تعاون یک رویکرد اصلی قانون اساسی است که ادغام نخواهد شد و به صورت یک وزارتخانه مستقل عمل خواهد کرد.

در واقع حفظ استقلال وزارت تعاون که به گفته وزیر وقتش باید صورت می گرفت، به نحوی نظر دولت نیز بوده است و به همین خاطر اسمی از ادغام این وزارتخانه در سری اولی که پرونده ادغامی ها را به مجلس فرستاد مطرح نکرد اما در نهایت با تغییراتی که توسط نمایندگان مجلس دنبال شد از جمع انصراف از ادغام وزارت نفت و نیرو، تصمیم گرفته شد که وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی ادغام شود.

این تصمیم که ممکن است حذف وزارت تعاون و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رکود در گسترش فرهنگ تعاون و ایجاد شبکه های جدید تعاونی در کشور بیانجامد به نوعی نگرانی هایی را در درون 150هزار تعاونی و بسیاری از اتحادیه ها ایجاد کرد.

تضعیف استقلال تعاون یا تقویت؟

اینکه ساختار جدید وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه چیده خواهد شد و آیا از همان ظرفیتهای سابق وزارتخانه مستقل نیز برخوردار خواهد بود و یا خیر؟ نگرانی هایی است که اتحادیه ها و تعاونی ها را می آزارد.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که طی مدت زمان کوتاهی که از ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذشته است نه تنها سکوت سنگینی به خیمه تعاونی ها و مدیران ارشد وزارت تعاون سابق حکمفرما است بلکه برخی از مدیران نیز انگار از ادامه فعالیت در بخش تعاون ناامید شده و راهی دستگاه های دیگر شده اند.

یکی از کارکنان قدیمی وزارت سابق تعاون نیز به خبرنگار مهر گفت: از زمانی که ادغام وزارت تعاون با کار و رفاه به تصویب مجلس رسید انجام کارها و برنامه ها از روال گذشته خود خارج شده و همگان منتظر موج جدید تغییر در پست های مختلف و یا تدوین یک ساختار متفاوت از گذشته هستند؛ از این رو بیشتر وقت کارکنان در این مدت معطوف به اینگونه موارد بوده و خیلی کارها جدی نیست.

سهم 25درصد؛ یک تکلیف قانونی

عبدالله بهرامی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکید بر دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی موضوعی بوده است که در قالب عملکرد یک وزارتخانه جدید دیده شده بود، گفت: حال اگر دولت و مجلس به یکباره تصمیم به ادغام وزارت تعاون می گیرند حتما با پشتوانه کار کارشناسی است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف کشور، اظهار داشت: با این حال، حداقل درخواست از وزارتخانه جدید این است که زمینه فعالیت و حضور هرچه بیشتر تعاونی ها را در عرصه های مختلف اقتصادی فراهم کند.

بهرامی ادامه داد: شاید بتوان یکی از مهم ترین انتظارات تعاونی ها و اتحادیه ها از وزارتخانه جدید را کمک به افزایش سطح تسهیلات دهی بلند مدت، کوتاه مدت و حتی بلاعوض به این بخش عنوان کرد چرا که واقعا بخش تعاون در حال حاضر مسائل و مشکلات مالی فراوانی دارد.

این مقام مسئول در بخش تعاون، رسیدگی به گسترش و تقویت 80 هزار تعاونی جدید ایجاد شده در کشور را یکی دیگر از ضرورت های تعاونی ها دانست و گفت: در حال حاضر اتحادیه تعاونی های فرش دستباف کشور از 3140 تعاونی با 450 هزار عضو تشکیل شده و 50 درصد از کل فرش دستباف کشور را تولید می کند.

وی همچنین به موضوع اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه این موضوع به یک چالش 2 ساله در روابط بین وزارتخانه، اتاق تعاون و اتحادیه ها تبدیل شده بود که باید گفت خود این موضوع یکی از عوامل اصلی ادغام وزارت تعاون بوده است.

به گفته بهرامی، مجموعه اقدامات با چالش های فراوان در مورد اصلاح قانون تعاون باعث بازگشت این طرح به پله اول بعد از 2 سال کشمکش شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف کشور در این زمینه که برنامه ریزان بر قرار گرفت تعاون در ابتدای نام وزارتخانه ادغامی جدید تاکید کردند، آیا این موضوع می تواند به تنهایی برای تعاونی ها فایده ای داشته باشد؟ گفت: اسم وزارتخانه مشکلی را حل نمی کند.

تعاونی‌های فراگیر ملی در ابهام

وی از تشکیل تعاونی های فراگیر ملی و سرمایه گذاری برای جذب 3 دهک پایین اجتماع برای ورود به عرصه فعالیت های اقتصادی خبر داد و بیان داشت: متاسفانه این موضوع نیز به جای مطلوبی نرسید چون قرار بود که از تعاونی ها حمایت مالی شود ولی حتی یک ریال نیز پرداخت نشده است.

بهرامی با اشاره به اینکه تعاونی ها ضعیف و مظلوم هستند، تصریح کرد: می گویند تعاونی ها چه کار کرده اند؟ ولی واقعا تعاون در عرصه های مختلفی مانند توزیع و تولید ورودهای خیلی خوبی را داشته است اما تا زمان ایجاد ساختارهای جدید در عملکرد بخش تعاون خلاء خواهیم داشت.