نقاط ضعف فجر برطرف می شود/ انجام یک بازی تدارکاتی

علی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های آماده سازی فجرسپاسی در تعطیلات لیگ برتر اظهار داشت: بعد از بازی با مس کرمان به بازیکنان تیم مقاومت سه روز استراحت داده شد و از امروز دوشنبه تمرینات تیم آغاز می شود.

وی ادامه داد: تمرینات تیم مقاومت بر اساس بازیهای قبلی انجام می شود و در این رابطه نقاط ضعف و قوت بازیکنان در بازیهای قبلی بررسی و در صورت نیاز برای بازیهای بعدی تغییراتی در تیم داده می شود.

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز افزود: در تعطیلات لیگ برتر به احتمال قوی این تیم یک بازی تدارکاتی برگزار می کند تا با این بازی نقاط ضعف مشخص و برطرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت بازیکنان مصدوم تیم مقاومت گفت: این بازیکنان در تمرینات جدید تیم حاضر می شوند.

کلانتری در خصوص جذب بازیکن جدید نیز اظهار داشت: در صورتیکه بازیکن خوبی وجود داشته باشد قصد جذب آن را داریم البته اگر منابع مالی تامین شود این کار انجام می شود.

وی گفت: مسئولان استان قول مساعد دادند که برای کمک به تیم مقاومت هزینه هایی در نظر بگیرند که تا کنون این امر محقق نشده اما در صورت اختصاص بودجه نسبت به جذب بازیکن جدید اقدام می شود.

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز افزود: این تیم در پستهای مختلف از جمله حمله، دفاع و هافبک به بازیکن احتیاج دارد.