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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۹

تقوی به مهر خبرداد:

اعلام آمادگی سازمان حمایت برای ورود به بازار سکه

اعلام آمادگی سازمان حمایت برای ورود به بازار سکه

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام آمادگی این سازمان برای ورود به کنترل بازار سکه گفت: عمده‌ترین مسئولیت نظارت و سیاستگذاری بر بازار سکه به عهده بانک مرکزی است.

سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر امتناع برخی از صرافی‌ها از عرضه سکه با توجه به افزایش قیمت گفت: عمده‌ترین سیاستگذاری در بحث بازار سکه را بانک مرکزی به عهده دارد ولی اگر مواردی از باب تخلف یا احیانا امتناع از عرضه سکه از سوی صرافی‌ها انجام شود، یا از سوی مصرف‌کنندگان گزارش شود، سازمان حمایت به آن می‌پردازد.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد مستقیم بر صرافی‌ها جزء مواردی است که بانک مرکزی دنبال می‌کند و البته عمده‌ترین موضوعات تغییر نرخ سکه نیز در حوزه بانک مرکزی تحلیل می‌شود و هم کنون ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی است.

وی تصریح کرد: اگرچه سازمان حمایت در برخی از موارد به تخلفات بازار سکه رسیدگی می‌کند، اما نظارت بر عملکرد بازرسی‌ها را بانک مرکزی انجام می‌شود.
 

کد مطلب 1394852

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