سید رضا قلمکاریان اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به رویت هلال ماه شوال اشاره داشت و بیان کرد: با توجه به اینکه هلال صبحگاهی (آخرین هلال رمضان 1433 ) امروز در آسمان با چشم غیر مسلح رویت شده است لذا دوشنبه زمان مقارنه ماه و خورشید خواهد بود و امکان رویت هلال ماه در روز دوشنبه در منطقه خاورمیانه، شرق آسیا، استرالیا، اروپا، آمریکای شمالی و بخش وسیعی از آفریقا به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: بر این اساس غروب سه شنبه هلال ماه در سراسر کشور با ابزار نه چندان قوی قابل رویت و اندکی پس از غروب خورشید به راحتی در مناطق جنوبی ایران قابل رویت است.
مدیر موسسه نجوم کبریا ادامه داد: در صورت مساعد بودن هوا هلال ماه در مناطق مرکزی و شمالی کشور با چشم غیر مسلح قابل رویت است..
قم - خبرگزاری مهر: عضو ستاد استهلال استان قم گفت: رویت هلال ماه شوال در غروب سه شنبه با ابزار نه چندان قوی امکان پذیر است.
سید رضا قلمکاریان اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به رویت هلال ماه شوال اشاره داشت و بیان کرد: با توجه به اینکه هلال صبحگاهی (آخرین هلال رمضان 1433 ) امروز در آسمان با چشم غیر مسلح رویت شده است لذا دوشنبه زمان مقارنه ماه و خورشید خواهد بود و امکان رویت هلال ماه در روز دوشنبه در منطقه خاورمیانه، شرق آسیا، استرالیا، اروپا، آمریکای شمالی و بخش وسیعی از آفریقا به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
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