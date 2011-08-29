سید رضا قلمکاریان اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به رویت هلال ماه شوال اشاره داشت و بیان کرد: با توجه به اینکه هلال صبحگاهی (آخرین هلال رمضان 1433 ) امروز در آسمان با چشم غیر مسلح رویت شده است لذا دوشنبه زمان مقارنه ماه و خورشید خواهد بود و امکان رویت هلال ماه در روز دوشنبه در منطقه خاورمیانه، شرق آسیا، استرالیا، اروپا، آمریکای شمالی و بخش وسیعی از آفریقا به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.



وی ادامه داد: بر این اساس غروب سه شنبه هلال ماه در سراسر کشور با ابزار نه چندان قوی قابل رویت و اندکی پس از غروب خورشید به راحتی در مناطق جنوبی ایران قابل رویت است.



مدیر موسسه نجوم کبریا ادامه داد: در صورت مساعد بودن هوا هلال ماه در مناطق مرکزی و شمالی کشور با چشم غیر مسلح قابل رویت است..

